João Jesus e Sofia Ribeiro rendem-se a paraíso português numa escapadinha romântica: «Ainda mais bonitos»

Piscinas naturais, cascatas e paisagens de sonho: portugueses procuram este paraíso longe das praias cheias

Há cerca de duas semanas, Sofia Ribeiro e João Jesus assumiram o romance. Desde então, o casal tem optado pela discrição, mas o ator abriu agora uma rara exceção nas redes sociais.

No passado domingo, dia 7 de junho, João Jesus recorreu à sua conta de Instagram para partilhar uma série de fotografias captadas durante uma escapadinha à Comporta, em Setúbal.

Entre os vários registos publicados, houve um que não passou despercebido aos seguidores. Numa das imagens, o ator surge a trocar num reflexo com Sofia Ribeiro, num momento cúmplice que rapidamente chamou a atenção dos fãs: "Estão ainda mais bonitos" ou "A felicidade fica-te tão bem", comentou uma seguidora na publicação da atriz.

Conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes, João Jesus raramente partilha conteúdos relacionados com a esfera privada, o que tornou esta publicação ainda mais especial para quem acompanha o casal.

Recorde-se que o romance entre Sofia Ribeiro e João Jesus foi tornado público recentemente, tendo sido recebido com entusiasmo pelos admiradores de ambos. Apesar da exposição mediática, os dois continuam a viver a relação de forma reservada, privilegiando a discrição.