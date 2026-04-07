Lembra-se da “mãe guerreira”? Sofia Sousa celebra data especial e mostra como a filha cresceu

Sofia Sousa voltou a encantar os seguidores ao partilhar um momento especial em família.

Este domingo, 5 de abril, a antiga concorrente do “Secret Story – Casa dos Segredos” publicou um vídeo inédito da filha, Yasmin Dafne, fruto da relação já terminada com Tierry Vilson.

As imagens foram captadas durante a celebração do 13.º aniversário da jovem, assinalado no passado dia 3 de abril, e mostram como o tempo passou — Yasmin já está uma verdadeira adolescente.

Na legenda da publicação, Sofia Sousa não escondeu o orgulho e o amor de mãe: “Filha amada”, começou por escrever, acrescentando depois: “Amo-te muito. Obrigada a todos os presentes por este dia tão lindo em família”.

O momento rapidamente reuniu várias reações nas redes sociais, com fãs a destacarem o crescimento de Yasmin e a cumplicidade evidente entre mãe e filha.