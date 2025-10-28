Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

Não espere pelo Natal. Prepare estes sonhos de abóbora saudáveis e saborear a receita original com muito menos culpa.
Podíamos desafiar-nos a ignorar todos os doces de Natal que vão estar na mesa nos próximos dias, mas sabemos que isso seria praticamente impossível, quase uma pequena tortura. A melhor solução não é renunciar totalmente aos doces. Em vez disso, experimente preparar versões saudáveis dos seus favoritos. São igualmente saborosas e não vão deixar nenhum peso na consciência — nem na balança.
Os sonhos são um exemplo de doce típico da gastronomia portuguesa, especialmente nesta época natalícia. No entanto, segundo os registos mais antigos, a receita tem origem na Turquia, onde este doce em forma de bola simboliza o sol nascente, a luz e o amor. Não se sabe se a lenda é verdadeira, mas uma certeza existe: quem prova os sonhos, apaixona-se pela sobremesa.
A versão fit de Rui Marques, autor do blogue «A Pitada do Pai», não fica atrás da original. A abóbora continua a ser a estrela da receita, mas o açúcar não entra na massa. No final, em vez de fritar em óleo, basta colocá-los na air fryer ou no forno, sem qualquer gordura. Esta preparação consegue reduzir quase metade das calorias.
Ingredientes:
- 300 g de puré de abóbora
- 125 ml de bebida vegetal ou leite
- 125 ml de água
- 350 g de farinha de trigo (ou 250 g de aveia e 100 de arroz)
- Casca de limão
- 4 ovos
- Açúcar de coco
- Canela
Modo de preparação:
-
Coza ou asse a abóbora e reduza-a a puré.
-
Numa taça, bata bem os ovos até o volume triplicar.
-
Adicione a água e o leite aos ovos e envolva.
-
Acrescente a farinha, a raspa de limão e o fermento, misturando cuidadosamente.
-
Junte o puré de abóbora e envolva suavemente.
-
Divida a massa por formas.
-
Leve à air fryer durante 8 a 10 minutos a 180ºC — se desejar que fiquem mais dourados, pode levar a 200ºC.
-
Retire das formas e polvilhe com açúcar de coco e canela.