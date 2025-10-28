Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 22min
Sonhos de abóbora
Sonhos de abóbora

Não espere pelo Natal. Prepare estes sonhos de abóbora saudáveis e saborear a receita original com muito menos culpa.

Podíamos desafiar-nos a ignorar todos os doces de Natal que vão estar na mesa nos próximos dias, mas sabemos que isso seria praticamente impossível, quase uma pequena tortura. A melhor solução não é renunciar totalmente aos doces. Em vez disso, experimente preparar versões saudáveis dos seus favoritos. São igualmente saborosas e não vão deixar nenhum peso na consciência — nem na balança.

Os sonhos são um exemplo de doce típico da gastronomia portuguesa, especialmente nesta época natalícia. No entanto, segundo os registos mais antigos, a receita tem origem na Turquia, onde este doce em forma de bola simboliza o sol nascente, a luz e o amor. Não se sabe se a lenda é verdadeira, mas uma certeza existe: quem prova os sonhos, apaixona-se pela sobremesa.

A versão fit de Rui Marques, autor do blogue «A Pitada do Pai», não fica atrás da original. A abóbora continua a ser a estrela da receita, mas o açúcar não entra na massa. No final, em vez de fritar em óleo, basta colocá-los na air fryer ou no forno, sem qualquer gordura. Esta preparação consegue reduzir quase metade das calorias.

Ingredientes:

  • 300 g de puré de abóbora
  • 125 ml de bebida vegetal ou leite
  • 125 ml de água
  • 350 g de farinha de trigo (ou 250 g de aveia e 100 de arroz)
  • Casca de limão
  • 4 ovos
  • Açúcar de coco 
  • Canela 

Modo de preparação:

  1. Coza ou asse a abóbora e reduza-a a puré.

  2. Numa taça, bata bem os ovos até o volume triplicar.

  3. Adicione a água e o leite aos ovos e envolva.

  4. Acrescente a farinha, a raspa de limão e o fermento, misturando cuidadosamente.

  5. Junte o puré de abóbora e envolva suavemente.

  6. Divida a massa por formas.

  7. Leve à air fryer durante 8 a 10 minutos a 180ºC — se desejar que fiquem mais dourados, pode levar a 200ºC.

  8. Retire das formas e polvilhe com açúcar de coco e canela.

