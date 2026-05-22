Ainda apaixonada, Sónia Jesus admite reconciliação com Vitó: «Pode ser que um dia destes...»

Parece Bali à primeira vista, mas este paraíso fica mesmo em Portugal

Sónia Jesus esteve no programa “Dois às 10” onde recordou o percurso nos reality shows da estação, mas também abriu o coração sobre a fase delicada que vive na vida pessoal.

A empresária, que anunciou a separação de Vitó em outubro do ano passado, acabou por falar da relação com o pai dos seus três filhos durante a conversa com Cláudio Ramos. Recorde-se que Sónia Jesus foi pedida em casamento em direto no “Big Brother 2020” e o apresentador quis saber se ainda pensava nesse momento especial. “Quantas vezes fechas os olhinhos e imaginas o Vitó de joelhos a pedir-te em casamento ali à minha frente?”, questionou Cláudio Ramos.

Sem esconder o carinho que continua a sentir pelo ex-companheiro, Sónia respondeu com esperança no futuro: “Oh… Pode ser que um dia destes eu venha cá outra vez [e que ele diga] ‘Cláudio, quero voltar para a Sónia, ajuda-me’…”, disse.

A resposta deixou o apresentador desconfiado, que rapidamente quis perceber se ainda existe possibilidade de reconciliação. “Espera! Acabaste de dar um sinalzinho. Vocês não estão juntos porque tu não queres ou porque ele não quer?”, perguntou.

Sónia Jesus preferiu não entrar em detalhes, mas voltou a deixar no ar que o futuro ainda pode reservar uma surpresa: “Oh Cláudio, o destino a Deus pertence. Pode ser que ele entre em contacto contigo… Olha… Isso é que era”, afirmou.

Perante a insistência de Cláudio Ramos, a empresária admitiu que o amor continua presente. “Serei uma eterna apaixonada sempre, ele é pai dos meus filhos (…). Perdão, desculpas, já está tudo ultrapassado!”, confessou.

Sónia Jesus garantiu ainda que, caso exista uma nova oportunidade para o casal, tudo terá de recomeçar do zero: “Se houver uma oportunidade, se Deus assim o quiser, se tiver que ser, sim. É o pai dos meus filhos, por amor de Deus (…)”, desabafou.