Sónia Jesus cala os críticos com conquista: «Transformei polémica em poder»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 54min

Sónia Jesus surpreendeu ao anunciar uma nova conquista profissional, partilhando um desabafo emotivo onde recorda as dificuldades do passado e deixa uma mensagem direta a quem duvidou do seu percurso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A ex-concorrente do Big Brother, Sónia Jesus, surpreendeu os seguidores ao revelar uma nova fase na sua vida profissional.

Através do Instagram, esta quarta-feira, Sónia anunciou a abertura de um novo espaço do seu negócio, o Big Bazar da Sónia, partilhando uma mensagem marcada pela superação e resiliência.

“Nem sempre foi fácil... mas nunca desisti”, começou por escrever, recordando os momentos difíceis que enfrentou ao longo do percurso. “Houve fases difíceis, momentos de dúvida e dias em que pensei em parar. Mas escolhi focar-me no meu trabalho, levantar-me mais forte e continuar”.

A empresária destacou que este novo passo representa muito mais do que um simples crescimento do negócio: “Hoje, esta nova loja não é só um espaço maior... é a prova de que não devemos desistir dos nossos sonhos”.

No mesmo texto, Sónia Jesus sublinhou ainda as aprendizagens feitas ao longo do caminho: “Cada batalha trouxe uma lição. Cada perda tornou-me mais forte”.

A inauguração do novo espaço ainda não tem data anunciada, mas a ex-concorrente garantiu que será revelada “brevemente”.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A acompanhar a partilha, Sónia publicou um vídeo onde revisita várias notícias polémicas associadas ao seu nome, assumindo uma posição firme perante as críticas: “Transformaram a minha vida em polémica... e eu transformei polémica em poder. Hoje, não é sorte, não é acaso, é conquista”.

Na caixa de comentários, foram muitos os rostos conhecidos e seguidores a reagirem à novidade, deixando mensagens de apoio e reconhecimento pela conquista alcançada.

Temas: Sonia Jesus Big Brother Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»

Grávida com o pai dos filhos na prisão, Sónia Jesus aproveitou a visibilidade para lucrar: «Na desgraça é que o povo gosta de ver»

Fora do Estúdio

Depois de conversar com Cristina Ferreira, Diogo tem atitude que deixa a casa em alvoroço. E há quem acabe a chorar

Há 1h e 37min

Filha de Cláudio Ramos vem a público declarar-se ao pai: «Escolhia-o em todas as vidas»

Há 2h e 40min

No dia do pai, Nuno Markl declara-se ao filho que o salvou: «Despachado e prático a chamar o 112»

Ontem às 16:21

No hospital, Nuno Markl vive coincidência cósmica: «É maravilhoso»

Ontem às 16:12

Mais sensual do que nunca, Joana Diniz mostra-se bem acompanhada no Brasil: «Que arraso!»

18 mar, 17:03

Fátima Felgueiras: mãe de Sandra Felgueiras é homenageada em público: "Sem aquele exemplo, não teria sido quem sou"

18 mar, 17:00

Depois de “o pior que pode acontecer a um ator”, José Raposo elogia a força de Carlos Areia: «É um campeão»

18 mar, 16:06
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira revela desejo sobre Eva e Diogo: “Vou mandar para o universo para ver se acontece”

Ontem às 10:30

Aos 35 e solteiro, Miguel é colocado à prova pela sexóloga Susana Dias Ramos: “Posso-me defender?”

18 mar, 10:53

Grávida, Rita Matias revela o nome do bebé

Ontem às 11:48

“Já apanhei uma mentira:”: Cláudio Ramos confronta Gonçalo Quinaz

Ontem às 10:07

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

12 mar, 16:00

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

12 mar, 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Fotos

Depois de conversar com Cristina Ferreira, Diogo tem atitude que deixa a casa em alvoroço. E há quem acabe a chorar

Há 1h e 37min

Sónia Jesus cala os críticos com conquista: «Transformei polémica em poder»

Há 1h e 54min

Filha de Cláudio Ramos vem a público declarar-se ao pai: «Escolhia-o em todas as vidas»

Há 2h e 40min

No dia do pai, Nuno Markl declara-se ao filho que o salvou: «Despachado e prático a chamar o 112»

Ontem às 16:21