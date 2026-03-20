Sónia Jesus cala os críticos com conquista: «Transformei polémica em poder»

Sónia Jesus surpreendeu ao anunciar uma nova conquista profissional, partilhando um desabafo emotivo onde recorda as dificuldades do passado e deixa uma mensagem direta a quem duvidou do seu percurso.

A ex-concorrente do Big Brother, Sónia Jesus, surpreendeu os seguidores ao revelar uma nova fase na sua vida profissional.

Através do Instagram, esta quarta-feira, Sónia anunciou a abertura de um novo espaço do seu negócio, o Big Bazar da Sónia, partilhando uma mensagem marcada pela superação e resiliência.

“Nem sempre foi fácil... mas nunca desisti”, começou por escrever, recordando os momentos difíceis que enfrentou ao longo do percurso. “Houve fases difíceis, momentos de dúvida e dias em que pensei em parar. Mas escolhi focar-me no meu trabalho, levantar-me mais forte e continuar”.

A empresária destacou que este novo passo representa muito mais do que um simples crescimento do negócio: “Hoje, esta nova loja não é só um espaço maior... é a prova de que não devemos desistir dos nossos sonhos”.

No mesmo texto, Sónia Jesus sublinhou ainda as aprendizagens feitas ao longo do caminho: “Cada batalha trouxe uma lição. Cada perda tornou-me mais forte”.

A inauguração do novo espaço ainda não tem data anunciada, mas a ex-concorrente garantiu que será revelada “brevemente”.

A acompanhar a partilha, Sónia publicou um vídeo onde revisita várias notícias polémicas associadas ao seu nome, assumindo uma posição firme perante as críticas: “Transformaram a minha vida em polémica... e eu transformei polémica em poder. Hoje, não é sorte, não é acaso, é conquista”.

Na caixa de comentários, foram muitos os rostos conhecidos e seguidores a reagirem à novidade, deixando mensagens de apoio e reconhecimento pela conquista alcançada.