«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:10

Sónia Jesus esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, e falou sobre o fim da relação com Vítor Soares, após vários anos em comum e três filhos.

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À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente do “Big Brother 2020” não escondeu que atravessou uma fase delicada nos últimos meses: “Há dois ou três meses estava a passar uma fase difícil. Nas redes sociais notaram e eu não consegui mentir”, começou por revelar.

Confrontada diretamente sobre o que mais a marcou — a separação recente ou o período em que o ex-companheiro esteve preso — Sónia foi clara ao distinguir os momentos: “Foi diferente. Em ambas as vezes, fiquei separada, mas quando ele foi detido sabia que aquilo seria um período e que iríamos retomar. Na altura, foi bastante difícil, mas não me arrependo de nada daquilo que fiz”.

A nortenha explicou ainda que o fim da relação não aconteceu de forma impulsiva, mas sim após muita reflexão de ambas as partes: “Foi difícil, não foi de um dia para o outro… Tínhamos o casamento planeado, mas às vezes… Ambos chegámos à mesma conclusão, que era melhor pararmos por ali”.

Apesar do término, Sónia Jesus garante que a ligação entre os dois continua marcada pelo respeito e pela proximidade: “Hoje mantemos uma relação… de respeito, cordial. Eu, se precisar de alguma coisa, eu ligo, ele igual para mim. O amor nunca vai acabar, Cristina, são 15 anos. Não foram 15 anos perfeitos, mas vai existir sempre amor, carinho… até porque temos três filhos em comum”.

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Sem espaço para conflitos públicos, Sónia deixou uma garantia que reflete a maturidade desta nova fase: “Não entramos em guerras, somos cordiais, não desejamos mal um ao outro”, assegurou, colocando o bem-estar da família acima de tudo

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