«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

Sónia Jesus esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, e falou sobre o fim da relação com Vítor Soares, após vários anos em comum e três filhos.

À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente do “Big Brother 2020” não escondeu que atravessou uma fase delicada nos últimos meses: “Há dois ou três meses estava a passar uma fase difícil. Nas redes sociais notaram e eu não consegui mentir”, começou por revelar.

Confrontada diretamente sobre o que mais a marcou — a separação recente ou o período em que o ex-companheiro esteve preso — Sónia foi clara ao distinguir os momentos: “Foi diferente. Em ambas as vezes, fiquei separada, mas quando ele foi detido sabia que aquilo seria um período e que iríamos retomar. Na altura, foi bastante difícil, mas não me arrependo de nada daquilo que fiz”.

A nortenha explicou ainda que o fim da relação não aconteceu de forma impulsiva, mas sim após muita reflexão de ambas as partes: “Foi difícil, não foi de um dia para o outro… Tínhamos o casamento planeado, mas às vezes… Ambos chegámos à mesma conclusão, que era melhor pararmos por ali”.

Apesar do término, Sónia Jesus garante que a ligação entre os dois continua marcada pelo respeito e pela proximidade: “Hoje mantemos uma relação… de respeito, cordial. Eu, se precisar de alguma coisa, eu ligo, ele igual para mim. O amor nunca vai acabar, Cristina, são 15 anos. Não foram 15 anos perfeitos, mas vai existir sempre amor, carinho… até porque temos três filhos em comum”.

Sem espaço para conflitos públicos, Sónia deixou uma garantia que reflete a maturidade desta nova fase: “Não entramos em guerras, somos cordiais, não desejamos mal um ao outro”, assegurou, colocando o bem-estar da família acima de tudo