Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 28min

A ex-concorrente do «Big Brother» não deixou escapar a data especial em branco e dedicou uma publicação a Joana Diniz.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Esta terça-feira, dia 16, é dia de festa para Joana Diniz, que celebra mais um aniversário. A ex-concorrente do “Secret Story – Casa dos Segredos” tem sido inundada de mensagens de carinho nas redes sociais, mas uma delas destacou-se pela intensidade e emoção.

Sónia Jesus, uma das melhores amigas de Joana, fez questão de assinalar a data com uma longa e sentida homenagem no Instagram, onde descreveu a aniversariante como alguém verdadeiramente especial na sua vida.

“Parabéns, minha amiga, minha irmã de outra mãe. Hoje, celebramos os teus 33 anos, mas o que realmente celebramos é o milagre que és na vida de todos nós. Deus não me deu apenas uma amiga, deu-me um anjo da guarda, uma companheira, o meu porto seguro em todas as horas.”

A ex-concorrente do “Big Brother 2020” destacou ainda a presença constante de Joana, tanto nos momentos felizes como nos mais difíceis:

“Nos dias de sol e nos dias de tempestade, és tu que estás lá, firme, verdadeira, com um coração gigante e abraços que acolhem.

Sónia aproveitou também para elogiar o papel de Joana como mãe, sublinhando a ligação especial com a filha, Valentina:

“A Valentina tem muita sorte em te ter como mãe. É extraordinária a forma como educas com amor gigante, proteges com coragem e ensinas com o exemplo.”

Num agradecimento profundo, Sónia Jesus deixou ainda palavras de reconhecimento e amor:

“Obrigada por seres abrigo, força, amor e verdade. Que este novo ano te devolva em dobro tudo o que espalhas pelo mundo.”

A amizade entre as duas nasceu dentro da casa do “Big Brother – Duplo Impacto”, reality show da TVI emitido em 2021, e tem-se mantido forte fora das câmaras.

“Deus não me uniu a ti por acaso. Ele fez de nós um laço eterno, daqueles que o tempo não quebra e a distância não enfraquece.”

A mensagem terminou com uma declaração intensa e cheia de afeto:

“Amo-te com um amor puro, leal e eterno. Feliz aniversário, minha irmã, hoje e sempre.”

Um dia especial para Joana Diniz, celebrado com amor, amizade verdadeira e palavras que mostram que algumas ligações criadas na televisão se tornam, afinal, laços para a vida inteira

Temas: Sónia jesus Joana Diniz Dois às 10

RELACIONADOS

Grávida com o pai dos filhos na prisão, Sónia Jesus aproveitou a visibilidade para lucrar: «Na desgraça é que o povo gosta de ver»

Joana Diniz interrompe entrevista de João Ricardo para se declarar: «Sou completamente apaixonada»

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira deu de caras com princesa inglesa e conta detalhes reveladores

Ontem às 15:37

Cristina Ferreira rendida a região para onde se mudou uma famosa apresentadora de TV americana

Ontem às 14:28

Liliana Filipa vive "sonho de inverno" muito bem acompanhada. Hotel é incrível

Ontem às 10:41

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Ontem às 10:20

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Ontem às 10:08

«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Ontem às 09:51

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Ontem às 09:19
MAIS

Mais Vistos

Imagens chocantes. Cristina Ferreira anuncia «acontecimento de última hora» em Portugal

Ontem às 12:30

Ana explica por que razão nunca teve namorado

Ontem às 12:00

Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque

Ontem às 11:22

Cristina Ferreira revela pormenores da noite de Pedro e Marisa: “Dormiram juntos”

Ontem às 10:17

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta receita de bacalhau com camarão vai conquistar todos no Natal

Ontem às 15:30

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

12 dez, 15:00

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Fotos

Foi Cátia quem deu o último colo ao filho de um mês e meio: «Vesti-o para o colocar no caixão»

Há 25 min

Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»

Há 1h e 28min

Ana surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos durante entrevista: «Tenho uma pergunta para vocês»

Há 3h e 57min

Cuidado com estes peixes “saudáveis”. Podem fazer mais mal do que bem

Ontem às 17:00