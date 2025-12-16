Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»

Separada, Sónia Jesus partilha fotos de saída à noite com ex-concorrentes

A ex-concorrente do «Big Brother» não deixou escapar a data especial em branco e dedicou uma publicação a Joana Diniz.

Esta terça-feira, dia 16, é dia de festa para Joana Diniz, que celebra mais um aniversário. A ex-concorrente do “Secret Story – Casa dos Segredos” tem sido inundada de mensagens de carinho nas redes sociais, mas uma delas destacou-se pela intensidade e emoção.

Sónia Jesus, uma das melhores amigas de Joana, fez questão de assinalar a data com uma longa e sentida homenagem no Instagram, onde descreveu a aniversariante como alguém verdadeiramente especial na sua vida.

“Parabéns, minha amiga, minha irmã de outra mãe. Hoje, celebramos os teus 33 anos, mas o que realmente celebramos é o milagre que és na vida de todos nós. Deus não me deu apenas uma amiga, deu-me um anjo da guarda, uma companheira, o meu porto seguro em todas as horas.”

A ex-concorrente do “Big Brother 2020” destacou ainda a presença constante de Joana, tanto nos momentos felizes como nos mais difíceis:

“Nos dias de sol e nos dias de tempestade, és tu que estás lá, firme, verdadeira, com um coração gigante e abraços que acolhem.”

Sónia aproveitou também para elogiar o papel de Joana como mãe, sublinhando a ligação especial com a filha, Valentina:

“A Valentina tem muita sorte em te ter como mãe. É extraordinária a forma como educas com amor gigante, proteges com coragem e ensinas com o exemplo.”

Num agradecimento profundo, Sónia Jesus deixou ainda palavras de reconhecimento e amor:

“Obrigada por seres abrigo, força, amor e verdade. Que este novo ano te devolva em dobro tudo o que espalhas pelo mundo.”

A amizade entre as duas nasceu dentro da casa do “Big Brother – Duplo Impacto”, reality show da TVI emitido em 2021, e tem-se mantido forte fora das câmaras.

“Deus não me uniu a ti por acaso. Ele fez de nós um laço eterno, daqueles que o tempo não quebra e a distância não enfraquece.”

A mensagem terminou com uma declaração intensa e cheia de afeto:

“Amo-te com um amor puro, leal e eterno. Feliz aniversário, minha irmã, hoje e sempre.”

Um dia especial para Joana Diniz, celebrado com amor, amizade verdadeira e palavras que mostram que algumas ligações criadas na televisão se tornam, afinal, laços para a vida inteira