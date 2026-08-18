Morreu fadista que participou em famoso programa de televisão. Tinha 46 anos

21 horas entre o assassínio da mãe e o alerta às autoridades: o que jovem de 15 anos terá feito com a irmã de 4 anos

O mundo do fado está de luto pela morte de uma artista que deixou a sua marca em vários palcos nacionais e também na televisão portuguesa.

Sónia Santos faleceu aos 46 anos, vítima de doença prolongada.

A notícia foi divulgada esta segunda-feira, 17 de agosto, e gerou inúmeras mensagens de pesar entre admiradores, colegas de profissão e instituições ligadas ao universo do fado.

Natural de Elvas, a cantora descobriu a paixão pela música ainda na infância. O gosto pelo fado acompanhou-a desde muito cedo e acabou por definir o percurso artístico que construiu ao longo da vida.

Em 2006, mudou-se para Lisboa, onde passou a atuar em algumas das mais reconhecidas casas de fado da capital. Foi aí que consolidou a sua carreira e se tornou uma presença habitual nos circuitos dedicados à música tradicional portuguesa.

Ao longo dos anos, participou em diferentes iniciativas e concursos ligados ao fado. Entre os momentos mais marcantes do seu percurso está a vitória na Grande Noite de Fado, alcançada em 2019. Foi também finalista do concurso “Há Fado na Mouraria” e integrou o programa “Há Fado na Praça”, da RTP.

A fadista ficou ainda conhecida do grande público pela participação no “The Voice Portugal”, em 2016. Durante as Provas Cegas, interpretou o tema “Noite Cerrada”, levando o fado a um dos formatos televisivos mais populares do país.

Nas redes sociais, várias homenagens têm recordado o percurso da artista e a paixão que sempre demonstrou pelo fado. O Museu do Fado destacou o seu contributo para a divulgação deste género musical e recordou o caminho que percorreu desde a infância até aos palcos mais emblemáticos de Lisboa.

A morte da fadista representa a perda de uma voz que dedicou grande parte da sua vida à música portuguesa e que conquistou reconhecimento junto de públicos de diferentes gerações.