Toma comprimidos para dormir? Psiquiatra especialista em sono deixa alerta que pode estar a ignorar

Dorme mal? Estes são os 20 alimentos que ajudam a ter uma noite de sono tranquila

O psiquiatra Henrique Prata Ribeiro, convidado do “Dois às 10”, deixou um alerta sério a quem recorre frequentemente a medicamentos para dormir.

Durante a conversa no programa da manhã da TVI, o especialista, autor do livro “Dormir é Fácil”, falou sobre os riscos da automedicação e o uso excessivo de fármacos para tratar a insónia. “Os sedativos mais comuns — benzodiazepinas e zolpidem — são medicamentos conhecidos das pessoas, mas não podem ser tomados por mais de seis semanas. Há quem os tome há 30 anos, e isso está errado”, alertou o psiquiatra.

Henrique Prata Ribeiro frisou que o uso prolongado destes medicamentos pode gerar dependência e alterar o ciclo natural do sono, tornando ainda mais difícil dormir sem ajuda farmacológica. O médico deixou ainda uma mensagem de prudência: “A automedicação não deve ser feita.”

A entrevista deixou o público com uma reflexão importante: dormir bem não depende apenas de comprimidos, mas de hábitos saudáveis e de uma boa relação com o descanso.

Veja, ainda, na galeria em cima dicas para dormir melhor.