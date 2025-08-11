Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Com o calor a aumentar, apetece uma refeição leve e refrescante. Esta sopa, simples de preparar e cheia de sabor, conquistou milhares de pessoas nas redes sociais, tornando-se numa verdadeira sensação do verão. Descobre porque é que todos estão a falar dela e como a podes fazer em casa.
Quando o calor aperta, o corpo pede refeições leves, práticas e que não deixem aquela sensação de “peso”. Pensando nisso, a criadora de conteúdos @helenahbeck partilhou a receita que considera «a melhor sopa do mundo», composta por apenas quatro ingredientes principais.
Esta sopa, simples, nutritiva e ideal para servir quente ou morna, tem acumulado milhares de visualizações nas redes sociais. É perfeita para quem procura uma alimentação equilibrada sem complicações na cozinha.
Ingredientes:
-
3 cenouras
-
1/2 courgette
-
1 chuchu
-
4 cebolas roxas
Preparação:
-
Colocar todos os ingredientes numa panela, temperando com sal e azeite a gosto.
-
Cozinhar até os legumes ficarem bem macios.
-
Triturar até obter um creme liso e homogéneo.
-
Voltar a levar ao lume brando por mais 15 minutos, para realçar os sabores.