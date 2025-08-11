Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Com o calor a aumentar, apetece uma refeição leve e refrescante. Esta sopa, simples de preparar e cheia de sabor, conquistou milhares de pessoas nas redes sociais, tornando-se numa verdadeira sensação do verão. Descobre porque é que todos estão a falar dela e como a podes fazer em casa.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Quando o calor aperta, o corpo pede refeições leves, práticas e que não deixem aquela sensação de “peso”. Pensando nisso, a criadora de conteúdos @helenahbeck partilhou a receita que considera «a melhor sopa do mundo», composta por apenas quatro ingredientes principais.

Esta sopa, simples, nutritiva e ideal para servir quente ou morna, tem acumulado milhares de visualizações nas redes sociais. É perfeita para quem procura uma alimentação equilibrada sem complicações na cozinha.

Ingredientes:

  • 3 cenouras

  • 1/2 courgette

  • 1 chuchu

  • 4 cebolas roxas

Preparação:

  1. Colocar todos os ingredientes numa panela, temperando com sal e azeite a gosto.

  2. Cozinhar até os legumes ficarem bem macios.

  3. Triturar até obter um creme liso e homogéneo.

  4. Voltar a levar ao lume brando por mais 15 minutos, para realçar os sabores.

Temas: Sopa

RELACIONADOS

A sopa perfeita para os dias quentes demora 10 minutos a fazer e não vai ao lume

Saiba qual é o erro comum que deixa as sopas menos saborosas (segundo um chef)

Anda a fazer sopa da forma errada? Chef português explica o truque que muda tudo

As sopas frias perfeitas para o verão (e para a dieta) fazem-se em poucos minutos

A sopa perfeita para os dias quentes demora só 10 minutos. E não precisa de fogão

Só come uma sopa à hora de jantar? Cientistas alertam para riscos consoante a idade

Receitas

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Hoje às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Um dos erros mais frequentes a cozer massa reside na escolha da panela

1 ago, 15:41

Cinco receitas rápidas e baratas para salvar o dia-a-dia

30 jul, 14:37
MAIS

Mais Vistos

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Hoje às 12:48

Eduardo Ferreira revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»

Hoje às 12:17

Cristina Ferreira confronta herdeiro de Marco Paulo: «Sentiste alguma dúvida na cabeça da tua mulher?»

Hoje às 11:59

Cristina Ferreira conta história sobre o filho: «Isto é que é um filho!»

Hoje às 10:05

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Hoje às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Ontem às 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Há 3h e 2min

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Há 3h e 32min

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Hoje às 16:00

Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

Hoje às 15:30