Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Com o calor a aumentar, apetece uma refeição leve e refrescante. Esta sopa, simples de preparar e cheia de sabor, conquistou milhares de pessoas nas redes sociais, tornando-se numa verdadeira sensação do verão. Descobre porque é que todos estão a falar dela e como a podes fazer em casa.

Quando o calor aperta, o corpo pede refeições leves, práticas e que não deixem aquela sensação de “peso”. Pensando nisso, a criadora de conteúdos @helenahbeck partilhou a receita que considera «a melhor sopa do mundo», composta por apenas quatro ingredientes principais.

Esta sopa, simples, nutritiva e ideal para servir quente ou morna, tem acumulado milhares de visualizações nas redes sociais. É perfeita para quem procura uma alimentação equilibrada sem complicações na cozinha.

Ingredientes:

3 cenouras

1/2 courgette

1 chuchu

4 cebolas roxas

Preparação: