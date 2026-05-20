Há um erro muito comum ao guardar sopa no frigorífico que quase ninguém conhece

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Parece um detalhe sem importância, mas a maneira como coloca a sopa no frigorífico pode estar errada — e isso pode afetar a sua conservação mais do que imagina.

Guardar sopa no frigorífico exige alguns cuidados essenciais: deve arrefecer antes de ser colocada no frio, ser armazenada em recipientes apropriados e consumida num curto espaço de tempo. Pequenos erros podem comprometer a conservação dos alimentos e até representar riscos para a saúde.

O erro mais comum (e mais português)

Sim, o principal erro é este: guardar a sopa ainda quente no frigorífico. De acordo com a engenheira alimentar Susete Estrela, citada pela 'Versa', colocar alimentos demasiado quentes diretamente no frigorífico pode:

  • Aumentar a temperatura no interior do aparelho;

  • Comprometer a conservação dos restantes alimentos;

  • Favorecer o desenvolvimento de bactérias.

Ou seja, aquilo que parece ser uma forma de conservar melhor os alimentos pode acabar por produzir precisamente o efeito contrário.

Então, qual é a forma correta de guardar sopa?

1. Deixar arrefecer (mas sem excessos)

A sopa deve arrefecer à temperatura ambiente antes de ir para o frigorífico, mas não deve permanecer demasiado tempo fora do frio. O ideal é que não fique mais de duas horas cá fora, para reduzir o risco de contaminação.

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2. Utilizar recipientes adequados

Guardar a panela inteira no frigorífico não é a opção mais indicada. O mais aconselhável é optar por:

  • Caixas herméticas;

  • Recipientes de vidro ou plástico próprios para alimentos.

3. Dividir em porções

Além de permitir que a sopa arrefeça mais rapidamente, dividir em porções torna também o consumo mais prático. E evita aquele cenário clássico de aquecer “só um pouco” e acabar com quantidade suficiente para alimentar uma equipa inteira.

Quanto tempo dura a sopa no frigorífico?

Segundo as recomendações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a sopa deve ser consumida no prazo de 3 a 4 dias quando guardada no frigorífico. Depois desse período, o risco aumenta, mesmo que aparentemente esteja em boas condições. E confiar apenas no “cheira bem, deve estar ok” pode não terminar da melhor forma.

Pequenos erros que podem tornar-se um problema

Existem hábitos comuns que aumentam o risco de contaminação, como:

  • Aquecer a sopa várias vezes;

  • Utilizar repetidamente o mesmo recipiente sem o lavar;

  • Deixar a sopa demasiado tempo fora do frigorífico.

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São gestos frequentes no dia a dia, mas que podem afetar a segurança alimentar.

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