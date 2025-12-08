Quase ninguém põe este ingrediente na sopa, mas os benefícios para a saúde são incríveis

Há um ingrediente simples que reúne benefícios capazes de fortalecer a saúde. Embora seja fácil de encontrar e altamente nutritivo, continua a ser ignorado quando chega a hora de o acrescentar à sopa — onde poderia fazer toda a diferença.

Os portugueses têm boas razões para se orgulhar dos seus hábitos alimentares e o consumo regular de sopa é certamente uma delas. Grande parte das famílias continua a prepará-la em casa, recorrendo a uma ampla variedade de legumes. Mesmo assim, um ingrediente fundamental da gastronomia nacional acaba frequentemente esquecido neste prato: o alho.

O estudo “Potenciais benefícios do alho para a saúde com base em estudos de intervenção em humanos”, publicado em 2020 na National Library of Medicine dos EUA, indica que este alimento comum poderá tornar-se ainda mais relevante na área da medicina, graças ao seu potencial para oferecer múltiplos benefícios à saúde.

Sabe-se já que o alho apresenta propriedades anti-inflamatórias, contribui para a proteção cardiovascular, favorece o bom funcionamento do fígado e possui até potencial anticancerígeno. Como o seu sabor combina facilmente com a sopa, esta torna-se uma forma simples e eficaz de toda a família usufruir das suas propriedades.

Segundo o site especializado Medical News Today, estes são alguns dos principais benefícios do alho: