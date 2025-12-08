Quase ninguém põe este ingrediente na sopa, mas os benefícios para a saúde são incríveis

Há um ingrediente simples que reúne benefícios capazes de fortalecer a saúde. Embora seja fácil de encontrar e altamente nutritivo, continua a ser ignorado quando chega a hora de o acrescentar à sopa — onde poderia fazer toda a diferença.
Os portugueses têm boas razões para se orgulhar dos seus hábitos alimentares e o consumo regular de sopa é certamente uma delas. Grande parte das famílias continua a prepará-la em casa, recorrendo a uma ampla variedade de legumes. Mesmo assim, um ingrediente fundamental da gastronomia nacional acaba frequentemente esquecido neste prato: o alho.
O estudo “Potenciais benefícios do alho para a saúde com base em estudos de intervenção em humanos”, publicado em 2020 na National Library of Medicine dos EUA, indica que este alimento comum poderá tornar-se ainda mais relevante na área da medicina, graças ao seu potencial para oferecer múltiplos benefícios à saúde.
Sabe-se já que o alho apresenta propriedades anti-inflamatórias, contribui para a proteção cardiovascular, favorece o bom funcionamento do fígado e possui até potencial anticancerígeno. Como o seu sabor combina facilmente com a sopa, esta torna-se uma forma simples e eficaz de toda a família usufruir das suas propriedades.
Segundo o site especializado Medical News Today, estes são alguns dos principais benefícios do alho:
-
Ajuda nas constipações: pode diminuir a intensidade dos sintomas e reduzir o impacto nas rotinas diárias.
-
Ação antibiótica: a alicina, um dos seus compostos, combate infeções bacterianas, incluindo algumas resistentes a antibióticos.
-
Coração e colesterol: contribui para a redução do colesterol LDL (“mau”) e para baixar a pressão arterial.
-
Proteção do fígado: pode atuar na prevenção de danos hepáticos associados ao consumo de álcool.
-
Gestão do peso: pode apoiar a diminuição do peso, da massa gorda e do perímetro abdominal.
-
Saúde cerebral: os antioxidantes presentes no alho podem proteger a memória e atrasar o aparecimento de doenças como o Alzheimer.
-
Ossos mais fortes: melhora a absorção de cálcio e pode ajudar a prevenir a osteoporose.
-
Prevenção do cancro: alguns dos seus compostos podem diminuir o risco de determinados tipos de cancro, sobretudo os gastrointestinais.