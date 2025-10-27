Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Com a chegada do outono, nada melhor do que sopas quentes que alimentam o corpo e encantam o paladar. Uma nutricionista partilhou cinco receitas perfeitas para esta estação.

O outono chegou e com ele surgem dias mais frescos que pedem refeições nutritivas e reconfortantes. A nutricionista Liliana Jânicas partilhou no seu Instagram cinco receitas de sopas perfeitas para esta estação, aliando os sabores típicos da época a benefícios para a saúde.

Na galeria acima estão todas as receitas, facilitando a reprodução destas opções saudáveis em casa. Desde combinações clássicas a propostas mais criativas, estas sopas prometem aquecer o corpo e nutrir a mente ao longo de todo o outono.