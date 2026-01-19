«Trouxe-me a última oportunidade»: Soraia Carrega surpreende ao revelar porque aceitou entrar na «1.ª Companhia»

Em conversa com Maria Botelho Moniz, a recruta Soraia Carrega reagiu à sua expulsão da «1.ª Companhia».

A «1.ª Companhia» voltou a perder um recruta neste sábado, 17 de janeiro, para mais um momento decisivo no reality militar da TVI. Em risco estavam Filipe Delgado, Manuel Melo, Noélia Pereira, Rui Freitas e Soraia Carrega, mas foi esta última quem acabou por se despedir da experiência.

No momento da revelação, Maria Botelho Moniz anunciou que Soraia Carrega foi a concorrente menos votada pelo público, reunindo apenas 19% dos votos, tornando-se assim a terceira expulsa da temporada.

Antes da saída definitiva, houve espaço para palavras sentidas. O comandante José Moutinho fez questão de se dirigir à recruta, sublinhando o impacto humano da sua presença no grupo: “A recruta Soraia, ao longo do tempo que permaneceu na 1.ª Companhia, foi sempre um prazer para os seus camaradas estarem consigo, principalmente no que contribuiu nos mimos que adicionava às refeições. Em nome de toda a companhia, vou abraçá-la e despedir-me de si.”

Já em estúdio, visivelmente emocionada, Soraia fez explicou os motivos que a levaram a aceitar o desafio, surpreendendo Maria Botelho Moniz, que não esperava o seu sim: “Esta experiência, acima de tudo, trouxe-me a última oportunidade, que vou levar para a vida, de ver a vida de uma forma completamente diferente. Mais grata, mais presente.” Amo-te, Maria, não tenho mais palavras. Eu pensava que não tinha medo de nada, saí à minha mãe, mas afinal tenho medos. Quase me perdi a mim, isto ajudou-me a seguir um caminho diferente e estou muito grata.”

Apesar da expulsão, Soraia Carrega sai com a certeza de que esta etapa marcou um antes e um depois na sua vida.