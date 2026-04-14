Emigrada, Soraia Moreira não baixa os braços e toma decisão importante

  • Dois às 10
  • Há 1h e 26min

A mudança para Londres já está a dar frutos para Soraia Moreira. A jovem, que decidiu emigrar em busca de melhores oportunidades, tem partilhado com os seguidores como tem sido esta nova fase da sua vida — e as novidades são animadoras.

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Poucos dias depois de chegar ao Reino Unido, Soraia conseguiu rapidamente o primeiro emprego. Mas não ficou por aí. Determinada em melhorar as suas condições de vida, a ex-concorrente do “Big Brother 2020” revelou que já tem marcada uma nova entrevista de trabalho.

Em declarações à SELFIE, a noiva de Daniel Guerreiro explicou que o objetivo passa por ir mais longe: “É mesmo para ter dois trabalhos e trabalhar o mais possível”.

A viver uma fase de adaptação, Soraia tem mostrado que está focada e pronta para enfrentar novos desafios, sem medo de sair da zona de conforto. Entre rotinas, candidaturas e novas oportunidades, a jovem prova que a determinação continua a ser uma das suas maiores forças

Temas: Soraia Moreira Big Brother Dois às 10
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