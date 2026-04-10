Poucos dias depois de emigrar, Soraia Moreira recebe a notícia que mais queria: «Deus é grande»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:14

A vencedora do Big Brother 2020, Soraia Moreira, contou a todos a novidade que ambicionava.

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Depois de dias de incerteza, chega finalmente uma boa notícia para Soraia Moreira. A jovem, que recentemente se mudou para Londres em busca de novas oportunidades profissionais, revelou nas redes sociais que já conseguiu arranjar trabalho — poucos dias após ter aterrado no país.

“Um chazinho para acalmar, porque para a semana já começo a trabalhar”, começou por partilhar, mostrando o alívio sentido neste novo capítulo da sua vida.

Visivelmente feliz e entusiasmada, Soraia não escondeu a emoção: “Estou mesmo entusiasmada. Deus é grande. Obrigada a todos pelo carinho”, escreveu ainda, agradecendo o apoio dos seguidores.

Recorde-se que a noiva de Daniel Guerreiro decidiu emigrar recentemente devido à falta de oportunidades em Portugal, numa fase que chegou a ser marcada por dificuldades.

Temas: Soraia Moreira Big Brother Dois às 10
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