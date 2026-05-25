Ao lado do instrutor Joaquim, Soraia Sousa vive dia especial: «Ganhei uma família»

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Soraia Sousa viveu um momento especial ao reencontrar alguns dos rostos da “1.ª Companhia” num evento marcante ligado ao universo militar.

A atriz marcou presença nas celebrações do 62.º Aniversário do Regimento de Paraquedistas e acabou por emocionar os fãs do programa da TVI. Nas redes sociais, Soraia Sousa partilhou várias imagens do evento, onde surge ao lado de Instrutores e recrutas da “1.ª Companhia”, entre eles Rodrigo Joaquim, um dos participantes mais acarinhados pelos fãs do formato e com quem os fãs teorizam sobre uma possível relação.

Visivelmente feliz, a atriz deixou uma mensagem emotiva na legenda da publicação: “Ganhei uma família. Que é muito linda e me mostrou como é que os paraquedistas festejam o seu dia 💚 muito respeito por todos, foi muito lindo 🫡”.

O reencontro rapidamente despertou a nostalgia dos seguidores, que continuam a recordar com carinho a experiência vivida no programa da TVI e a forte ligação criada entre os participantes

Temas: Soraia Sousa 1.ª Companhia Dois às 10 Instrutor Joaquim
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