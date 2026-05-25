Ao lado do instrutor Joaquim, Soraia Sousa vive dia especial: «Ganhei uma família»

Estas piscinas a minutos de Lisboa reabrem em breve após terem sido um sucesso no ano passado

Soraia Sousa viveu um momento especial ao reencontrar alguns dos rostos da “1.ª Companhia” num evento marcante ligado ao universo militar.

A atriz marcou presença nas celebrações do 62.º Aniversário do Regimento de Paraquedistas e acabou por emocionar os fãs do programa da TVI. Nas redes sociais, Soraia Sousa partilhou várias imagens do evento, onde surge ao lado de Instrutores e recrutas da “1.ª Companhia”, entre eles Rodrigo Joaquim, um dos participantes mais acarinhados pelos fãs do formato e com quem os fãs teorizam sobre uma possível relação.

Visivelmente feliz, a atriz deixou uma mensagem emotiva na legenda da publicação: “Ganhei uma família. Que é muito linda e me mostrou como é que os paraquedistas festejam o seu dia 💚 muito respeito por todos, foi muito lindo 🫡”.

O reencontro rapidamente despertou a nostalgia dos seguidores, que continuam a recordar com carinho a experiência vivida no programa da TVI e a forte ligação criada entre os participantes