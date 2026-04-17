Soraia Sousa recorre a Filipe Delgado para mudar visual. E o resultado final é elogiado: «Ainda mais linda»

Poucos dias depois de emigrar, Soraia Moreira recebe a notícia que mais queria: «Deus é grande»

Soraia Sousa decidiu dar uma nova vida ao seu visual e mostrou o resultado nas redes sociais, surpreendendo os fãs com uma mudança pensada ao detalhe.

A atriz, conhecida pela participação em “Primeira Companhia”, recorreu à ajuda de Filipe Delgado e do marido, João, no salão Imagem de Marca HairBeauty, para encontrar o look ideal para a primavera. Inicialmente, a ideia passava por colocar extensões e apostar num cabelo mais comprido.

No entanto, durante o processo, Soraia acabou por mudar de planos. Devido às pontas fragilizadas, optou por um corte mais curto, apostando também na renovação do seu característico loiro de praia. “Após muita indecisão, a nossa linda Soraia Sousa decidiu cortar o cabelo para dar mais densidade e renovar o seu loiro praiano. O que acharam desta mudança?”, pode ler-se na publicação partilhada pelo salão.

O resultado final reflete uma imagem mais leve e fresca — perfeita para a nova estação — e já está a conquistar elogios nas redes sociais: "Ficou ainda mais linda".