Após semanas de rumores, Soraia Sousa esclarece os sentimentos pelo instrutor Joaquim

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Os rumores de um alegado romance com o instrutor Joaquim continuam a acompanhar Soraia Sousa, mas a finalista da "1.ª Companhia" decidiu esclarecer, de uma vez por todas, o que lhe vai no coração.

À margem do NOS Alive 2026, a ex-concorrente da TVI falou com a SELFIE sobre as especulações que surgiram desde o fim do programa e garantiu que nunca se sentiu incomodada com os comentários. «Não me incomoda nada. Nunca houve ninguém a massacrar ou a ser mais indelicado. É normal, as pessoas gostam de ver casais. A mim, não me incomoda. E a ele também acho que não. É muito tranquilo», afirmou.

Mas foi quando lhe perguntaram se estava novamente apaixonada que Soraia surpreendeu. A atriz começou por responder de forma afirmativa, mas rapidamente esclareceu quem ocupa, afinal, o seu coração. «Estou muito apaixonada, mas é pelo meu trabalho, pelos meus animais, pela minha família, mas principalmente pelo meu trabalho», revelou.

Neste momento, a ex-concorrente garante estar totalmente focada na carreira e nas oportunidades que possam surgir após a participação no reality show da TVI. «Estou muito focada no meu trabalho. Quero ter novas oportunidades para mostrar o que valho», confessou.

Apesar dos rumores continuarem a alimentar a curiosidade dos fãs, Soraia Sousa deixa claro que, para já, o grande amor da sua vida continua a ser a sua profissão e os projetos que pretende concretizar

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Temas: Soraia Sousa Instrutor Joaquim Dois às 10 1.ª Companhia
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