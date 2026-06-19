Com o instrutor Joaquim presente, Soraia Sousa vive dia inesquecível: «Tornaram-se família»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 51min

Soraia Sousa recorreu às redes sociais para partilhar um momento especial vivido ao lado dos colegas da 1.ª Companhia e do instrutor Joaquim.

A atriz mostrou-se rendida a uma experiência que admite nunca ter imaginado realizar: um passeio de balão de ar quente ao nascer do sol. Através de um vídeo publicado no Instagram, a atriz mostrou vários momentos da aventura, que reuniu instrutores e recrutas da popular série da TVI.

Encantada com a experiência, Soraia Sousa não poupou nos elogios à equipa responsável pela atividade. “Fomos andar de balão com a @flydreams_alentejo e eu acho que todos vocês deviam ter esta experiência. Se eu alguma vez pensei voar de balão? Jamais! Se voltaria a fazê-lo? Sem dúvida!”, escreveu na legenda da publicação.

A atriz destacou ainda o significado do momento vivido ao lado dos colegas, que considera já serem uma verdadeira família. “Foi bom acordar e ver o nascer do sol com amigos que se tornaram família e com a segurança de quem ama o que faz ☀️ obrigada @flydreams_alentejo por mais um desafio alcançado ♥️”, acrescentou.

A publicação rapidamente reuniu reações dos seguidores, que ficaram rendidos às imagens da paisagem alentejana vista a partir do céu e à cumplicidade do grupo que integra a série da TVI.

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