Em dia de casamento, comentário do instrutor Joaquim a Soraia Sousa não passa despercebido

Perdeu 14 quilos em apenas 45 dias: transformação de vencedor da Casa dos Segredos está a impressionar

Soraia Sousa recorreu às redes sociais para partilhar um momento muito especial vivido em família.

A ex-concorrente da primeira edição de A Companhia revelou que a irmã subiu ao altar esta quarta-feira, dia 3, e não escondeu a emoção ao recordar alguns dos instantes mais marcantes da cerimónia.

Através da sua conta de Instagram, a atriz publicou várias imagens do casamento e descreveu o dia com palavras carregadas de sentimento. "Casei a minha irmã. A minha mãe entrou com ela na igreja. O meu irmão chorou a ler uma dedicatória. Ganhei um cunhado que admiro. O que é que podia pedir mais?", escreveu.

A publicação rapidamente reuniu dezenas de reações e mensagens de carinho dos seguidores, que felicitaram a família pela ocasião tão especial. Sendo a que mais se destacou a do instrutor Joaquim, com quem existem rumores de uma possível relação: "E é assim!... o Douro fica insignificante! 🙂 Felicidades!", escreveu o militar elogiando a beleza da atriz.

As fotografias partilhadas mostram vários momentos da celebração, numa data que ficará certamente guardada na memória da família de Soraia Sousa.