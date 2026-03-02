Nova interação de instrutor Joaquim com Soraia Sousa deixa fãs ao rubro: «Fariam um casal tão giro»

A camaradagem criada na 1ª Companhia continua bem viva fora da base. Soraia Sousa partilhou novas fotografias nas redes sociais e um comentário do Instrutor Joaquim não passou despercebido aos fãs.

Após a participação na 1ª Companhia, recrutas e instrutores têm mantido o contacto nas redes sociais, demonstrando que o espírito de união criado ao longo dos 51 dias permanece intacto.

Este domingo, 1 de março, Soraia Sousa recorreu ao Instagram para partilhar um conjunto de novas fotografias. Na descrição da publicação, explicou o motivo da ausência de imagens recentes: “Não há um fevereiro em fotos aleatórias (por motivos de 51 dias numa base), ficam as não publicadas de antes num sítio bonito“.

Entre as várias reações deixadas na caixa de comentários, houve uma que rapidamente chamou a atenção. O Instrutor Joaquim escreveu: “Perdi-me nesta sequência…“.

A resposta dos internautas foi imediata e bem-humorada: “Peça a bússola ao seu colega Andrade“, “A Soraia tem uma“, “O olhar não desmente” ou ainda “Vocês fariam um casal tão giro“.

A troca de comentários voltou a alimentar a cumplicidade entre antigos participantes do programa e a imaginação dos seguidores, que continuam atentos a cada interação nas redes sociais