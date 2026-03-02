Nova interação de instrutor Joaquim com Soraia Sousa deixa fãs ao rubro: «Fariam um casal tão giro»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 9min

A camaradagem criada na 1ª Companhia continua bem viva fora da base. Soraia Sousa partilhou novas fotografias nas redes sociais e um comentário do Instrutor Joaquim não passou despercebido aos fãs.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Após a participação na 1ª Companhia, recrutas e instrutores têm mantido o contacto nas redes sociais, demonstrando que o espírito de união criado ao longo dos 51 dias permanece intacto.

Este domingo, 1 de março, Soraia Sousa recorreu ao Instagram para partilhar um conjunto de novas fotografias. Na descrição da publicação, explicou o motivo da ausência de imagens recentes: “Não há um fevereiro em fotos aleatórias (por motivos de 51 dias numa base), ficam as não publicadas de antes num sítio bonito“.

Entre as várias reações deixadas na caixa de comentários, houve uma que rapidamente chamou a atenção. O Instrutor Joaquim escreveu: “Perdi-me nesta sequência…“.

A resposta dos internautas foi imediata e bem-humorada: “Peça a bússola ao seu colega Andrade“, “A Soraia tem uma“, “O olhar não desmente” ou ainda “Vocês fariam um casal tão giro“.

A troca de comentários voltou a alimentar a cumplicidade entre antigos participantes do programa e a imaginação dos seguidores, que continuam atentos a cada interação nas redes sociais

Temas: Soraia Sousa Instrutor Joaquim Dois às 10 1.ª Companhia

RELACIONADOS

Soraia Sousa fala sobre alegado encantamento em relação ao instrutor Joaquim: «Vendo os vídeos, estou apaixonada»

Fora do Estúdio

Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País

Hoje às 10:36

Pedro Jorge e Marisa prestes a realizar um dos maiores sonhos: «Tínhamos uma missão muito especial»

Hoje às 09:49

O que aconteceu a Bruna Gomes para Cristina Ferreira iniciar a gala do «Secret Story» com um pedido ao público?

Hoje às 08:54

Tony Carreira surpreende fãs: «É com enorme felicidade que anuncio...»

27 fev, 16:50

Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

26 fev, 11:00

Divertido, João Monteiro comenta momento televisivo de Cristina Ferreira: «Não tenho palavras»

26 fev, 10:04

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90. Hoje, vende imóveis de luxo

26 fev, 09:32
MAIS

Mais Vistos

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

26 fev, 11:41

Jovens pais fazem apelo ao país para salvar a filha de três meses

Há 2h e 43min

Cristina Ferreira sobre a saída de concorrente do “Secret Story 10”: “A Liliana não se aguentou”

Hoje às 10:14

Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação

Há 2h e 59min

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Fotos

Esta bebé tem 3 meses e um diagnóstico que assusta os jovens pais: «Está internada há um mês»

Há 11 min

Nova interação de instrutor Joaquim com Soraia Sousa deixa fãs ao rubro: «Fariam um casal tão giro»

Há 2h e 9min

Samsung abaixo dos 200€: A melhor escolha para quem não quer trocar de telemóvel cedo

Há 2h e 13min

Fora do «Secret Story», Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Esta foi a reação

Há 2h e 57min