Soraia Sousa fala sobre alegado encantamento em relação ao instrutor Joaquim: «Vendo os vídeos, estou apaixonada»

Segunda classificada da «1.ª Companhia», Soraia Sousa esteve no «Dois às 10» e não fugiu às perguntas sobre os rumores que a ligam a vários colegas e até a um instrutor.
Soraia Sousa, segunda classificada da «1.ª Companhia», marcou presença no «Dois às 10» para recordar a experiência no programa da TVI — mas acabou também por comentar os rumores que surgiram ao longo das últimas semanas.
A concorrente entrou solteira no reality show e, por isso, foi várias vezes associada a alguns colegas. Sobre as brincadeiras com Rodrigo Castelhano, começou por desvalorizar: “Enquanto não há maldade é ok. Eu sou solteira, ele é solteiro, ok”.
Depois da saída de Rodrigo, novos comentários surgiram, desta vez envolvendo Nuno Janeiro. E, mais recentemente, o nome do instrutor Joaquim entrou na conversa. Entre risos, Soraia confessou: “Depois ele saiu, hoje ouvi coisas do Nuno Janeiro. Agora é o instrutor Joaquim e realmente eu vejo os vídeos e estou completamente apaixonada. Aqueles vídeos em câmara lenta e eu em cima da torre a não querer cair”.
Cristina Ferreira não deixou escapar o momento e questionou: “Mas não podes estar e não sabes?” Perante a provocação, Soraia respondeu de forma descontraída: “Eu acho que não, mas vou pensar”.
Entre brincadeiras e cumplicidades, ficou no ar a dúvida: será apenas humor… ou poderá nascer algo fora das câmaras?