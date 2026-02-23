Soraia Sousa fala sobre fim da relação com João Jesus: «Por alguns motivos»

Depois de conquistar o segundo lugar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa esteve no «Dois às 10» e falou abertamente sobre a participação no programa e o fim da relação de cinco anos com o ator João Jesus.

Soraia Sousa marcou presença no «Dois às 10», da TVI, esta segunda-feira, 23 de fevereiro, para a primeira conversa em televisão após ter alcançado o segundo lugar na «1.ª Companhia».

A atriz entrou na base de Bucelas poucos meses depois de ter terminado a relação com João Jesus, com quem esteve durante cinco anos. “Eu estive com o João cinco anos e nós damo-nos muito bem, vivemos juntos durante cinco anos e eu também conheço o João, ou seja, eu sabia que, mesmo que mexessem, ele ia-me defender como eu o defendo“, afirmou.

Já fora da base, os dois voltaram a falar. “Já falámos. Em relação a ele, eu estava muito tranquila, porque ele conhece-me, eu conheço-o“, revelou.

Sobre o fim da relação, Soraia garantiu que tudo terminou de forma madura e respeitosa. “Eu acho que é a maturidade e é nós gostarmos muito um do outro. Eu respeito muito o João, para mim é um dos atores melhores que nós temos, e respeito muito o trabalho dele, respeito muito a família dele, adoro-os a todos. E eu acho que é termos a maturidade de nada correu mal, ou seja, foi um motivo, mas não houve nada. Portanto, eu não tenho nada a apontar, nós demo-nos sempre super bem e vamos continuar a dar“, explicou.

O término aconteceu por “alguns motivos”, mas sem conflitos graves. “Mas nunca uma coisa de aquelas discussões gigantes. Eu tenho muito respeito por ele, sei que ele também tem por mim, portanto, sei que ele me ia defender cá fora“, concluiu.

Entre a experiência intensa no reality show e a serenidade com que fala do passado, Soraia mostrou estar numa fase de equilíbrio e maturidade