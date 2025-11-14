Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:37

Martim, o menino de 12 anos que comoveu o público ao participar no “Dois às 10”, morreu. Diagnosticado com leucemia, o jovem viu o seu sonho tornar-se realidade quando Cláudio Ramos lhe ofereceu uma camisola do Sporting assinada por todo o plantel. A família confirmou agora o falecimento do menino, deixando uma mensagem comovente nas redes sociais.

Morreu Martim, o menino de 12 anos que comoveu o público ao participar no programa “Dois às 10”, da TVI, no dia 1 de maio. Diagnosticado com leucemia, o jovem foi recebido por Cláudio Ramos, que ajudou a concretizar um dos seus maiores sonhos: receber uma camisola do Sporting assinada por todo o plantel.

Na altura, o apresentador não escondeu a emoção ao entregar o presente ao pequeno fã do Sporting: “Assim que souberam da tua história, assinaram todos a camisola para ti”, disse Cláudio Ramos.

Martim sorriu, feliz e grato, num momento que ficou guardado na memória de todos os que assistiram à emissão.

Infelizmente, a família anunciou agora a morte do jovem, através de uma publicação nas redes sociais, que emocionou o país: “O Martim partiu, já não sente dor nem cansaço, mas deixou em nós um vazio! Obrigado a todos os que nos acompanharam e nos ajudaram… O céu amanheceu mais cinzento e com ele levou o teu olhar 💚 Amamos-te para todo o sempre e para todo o infinito!”

Um menino que tocou corações com o seu sorriso e a sua bravura.

Temas: Sporting Leucemia Martim Claudio Ramos Dois às 10

