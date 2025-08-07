“Mantém a maquilhagem impecável, mesmo com calor ou suor”. Toda a gente quer este fixador da L'Oréal Paris

Fixa a maquilhagem, resiste ao calor e está em promoção

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter uma maquilhagem impecável ao longo do dia é possível — e cada vez mais fácil — com a ajuda dos fixadores em spray. A pensar nisso, a L'Oréal Paris lançou o Spray Fixador de Maquilhagem Invisível, que se tornou um sucesso imediato. Este é um dos mais vendidos da Amazon na categoria de beleza, com mais de 7 mil compras só no último mês e uma média de 4.4 estrelas. Leve, com um acabamento natural e resistente à água e ao suor, promete manter tudo no lugar durante até 36 horas. Uma utilizadora partilhou: “Uso-o há muito tempo e é dos melhores que já experimentei, especialmente pelo preço”.

Fórmula leve, efeito profissional

Ideal para quem procura uma maquilhagem intacta desde o início até ao final do dia, este spray forma uma película invisível que ajuda a fixar base, blush, sombra e iluminador. A textura é leve, quase impercetível, o que o torna confortável mesmo em dias mais quentes. “É um produto leve que fixa muito bem a maquilhagem”, refere uma das avaliações mais recentes. E além de eficaz, é também prático: cabe facilmente na bolsa ou necessaire, pronto para ser usado sempre que for necessário reforçar a fixação.

Popularidade em crescimento

A sua eficácia e o preço acessível explicam o entusiasmo. Agora com 38% de desconto e disponível por apenas 7€, este spray continua a receber elogios de quem o experimenta. Uma cliente escreve: “A minha filha usa e adora. O preço é muito competitivo”. Outra reforça: “É o melhor fixador de maquilhagem que já tive. A névoa é uniforme e o resultado vê-se no final do dia”. Pensado para dias longos, este produto adapta-se a diferentes rotinas, desde jornadas de trabalho exigentes até eventos mais prolongados.

Como aplicar corretamente

Para tirar o melhor partido deste spray, a aplicação deve ser feita a cerca de 30 cm do rosto, com movimentos circulares, depois da maquilhagem finalizada. Uma dica extra consiste em vaporizar ligeiramente uma esponja de maquilhagem e pressionar suavemente nas zonas onde a maquilhagem tende a sair mais depressa — como o nariz ou as maçãs do rosto. Com resultados duradouros, embalagem prática e preço competitivo, este fixador é hoje uma escolha de destaque para quem não quer comprometer a durabilidade da maquilhagem.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Spray fixador Maquilhagem L'Oréal Paris lançou o Spray Fixador de Maquilhagem Invisível Amazon

RELACIONADOS

Menos de 20€ por um polo Levi’s? Há boas razões para estar quase a esgotar

Pensei que ia viver com cabelo fino para sempre”: suplemento capilar surpreende quem já tinha perdido a esperança

Está a 30€ e pode usar-se de pé ou guardar-se numa gaveta: adoramos esta ventoinha portátil

Vai viajar este verão? Esta é a mochila de cabine mais vendida da Amazon (e custa 30€)

Dicas

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Há 7 min

"Nada a invejar ao Dyson". Este secador custa sete vezes menos e tem avaliações impressionantes

Há 1h e 56min

Se vive em união de facto, não vai ficar com nada do seu companheiro/a. Veja como resolver

Hoje às 10:16

Especialista revela truques para acabar com o calcário no vidro do duche

Ontem às 17:00

Direitos desiguais entre herdeiros? Veja aqui o que ninguém lhe contou

Ontem às 16:30

Há uma praia na Europa com água a 29 graus e hotéis 4 estrelas por menos de 100 euros

Ontem às 16:00

«Maldivas da Europa»: um paraíso de sonho bem perto que quase ninguém conhece

Ontem às 15:30
MAIS

Mais Vistos

Diogo Marcelino envolveu-se com Mafalda Diamond e Beatriz Prates ao mesmo tempo?

Ontem às 10:42

Fanny Rodrigues e irmã deixam de se seguir e apagam registos juntas nas redes sociais

Ontem às 10:34

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Há 3h e 51min

Cátia vive no carro com o filho: «É difícil explicar a uma criança que não pode tomar banho...»

Ontem às 11:54

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

Ontem às 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fora do Estúdio

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Hoje às 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

Ontem às 09:32

Zé Lopes faz desabafo: «O assunto que vos venho escrever hoje de bonito tem muito pouco»

Ontem às 08:59

Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente do Big Brother — e não é Dinis Almeida

Ontem às 08:46

Fotos

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Há 7 min

Noah, filho de Marta Cruz, sobre transição de género: «Fico muito feliz por conseguir olhar-me ao espelho»

Há 13 min

"Nada a invejar ao Dyson". Este secador custa sete vezes menos e tem avaliações impressionantes

Há 1h e 56min

Há uma coisa que Maria Botelho Moniz quer fazer antes de casar

Há 1h e 57min