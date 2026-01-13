De 50 para 33 euros? A garrafa Stanley mais viral das redes sociais nunca esteve tão barata

  • Hoje às 11:27

STANLEY Quencher H2.0 FlowState Tumbler
STANLEY Quencher H2.0 FlowState Tumbler

Fotografia: @buyforlessUAE, via TikTok

Esta garrafa térmica tornou-se um fenómeno nas redes sociais, mas o que a torna especial?

A Stanley Quencher H2.O FlowState tornou-se um fenómeno difícil de ignorar. Aparece em vídeos de rotinas diárias, no carro, no ginásio e em secretárias de trabalho. Não é uma caneca tradicional, mas sim uma garrafa térmica em formato de copo, pensada para facilitar a hidratação ao longo do dia. Está entre os mais vendidos da Amazon de forma recorrente, conta com mais de 12.000 avaliações e mantém uma média sólida de 4,4 estrelas. O preço habitual ronda os 50 €, pelo que encontrá-la agora por cerca de 33 € é pouco comum, ainda mais com mais de 400 unidades vendidas no último mês.

A capacidade generosa de 1,18 litros reduz a necessidade de estar constantemente a encher, enquanto o isolamento térmico garante bebidas frias durante longos períodos. A tampa rotativa permite ajustar a abertura conforme a situação, e a pega torna o transporte mais confortável. A estrutura em aço inoxidável reciclado transmite robustez e foi pensada para resistir ao uso diário, sem comprometer a facilidade de limpeza.

Nas opiniões deixadas por quem já comprou, surgem referências frequentes à fiabilidade e à sensação de qualidade. “Vale o investimento, porque dura e cumpre o que promete”, refere uma avaliação. Outro utilizador destaca que “é confortável, não verte e mantém o frio por horas”. Está disponível em diversas cores, todas com desconto ativo, algo pouco habitual numa marca que raramente baixa preços de forma significativa.

Temas: Stanley Quencher H2.O FlowState Garrafa térmica Amazon

