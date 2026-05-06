Influencer de 74 anos revela o segredo para um pescoço firme: "Parece que tenho 44"

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A técnica de aplicação correta e o produto certo são os aliados de Aunt Pam para uma maturidade radiante

Foi ao fazer scroll no TikTok que me deparei com a Aunt Pam — uma senhora radiante, de 74 anos, que fala de envelhecimento com uma energia que a maioria das pessoas de metade da idade não tem. Depois de ver alguns vídeos, rapidamente percebi que os seus conteúdos vão muito além da beleza: fala de independência financeira, de auto-estima após os 50 anos e daquilo a que ela própria chama "envelhecimento empoderado". Mas foi um truque de beleza em particular que me fez parar o ecrã — o seu "segredo" para aparentar ter 44 anos: um creme específico para o pescoço, uma zona que, como defende, merece uma atenção própria, completamente distinta dos cuidados do rosto.

Veja o vídeo de Aunt Pam:

O produto em causa é o creme reafirmante da StriVectin, que utiliza há mais de vinte anos, sempre com uma técnica rigorosa: aplicar o produto com movimentos ascendentes. Para a Aunt Pam, esta consistência e o método correto de aplicação são fundamentais para obter os melhores resultados na firmeza da pele.

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creme para o pescoço

Duas décadas no mesmo frasco

O produto em questão é o StriVectin TL Advanced™ Tightening Neck Cream Plus, desenvolvido especificamente para tonificar o pescoço e o decote. Disponível na Amazon por 60,38€, conta com centenas avaliações e uma média de 4,3 estrelas, números que falam por si. Uma compradora com mais de 50 anos garante que o pescoço fica visivelmente mais tonificado após dois anos de uso contínuo, ressalvando apenas que não elimina o queixo duplo. Outra utilizadora aponta a textura e a qualidade como os grandes pontos fortes, notando melhorias visíveis na aparência geral da zona. Uma compradora francesa resume-o de forma certeira: "hidrata e reafirma instantaneamente."

A própria Aunt Pam é a primeira a garantir que o segredo não está apenas no produto, mas na dedicação com que o aplica. Para a influencer, o pescoço merece uma rotina própria, independente dos cuidados do rosto — e é precisamente esta atenção consistente, mantida ao longo de mais de vinte anos, que faz toda a diferença. A técnica é simples mas inegociável: movimentos estritamente ascendentes, sem exceção. Uma rotina discreta, sem cirurgias nem grandes intervenções, que se tornou o símbolo de tudo aquilo que a Aunt Pam defende — envelhecer com confiança, cuidado e, acima de tudo, sem abrir mão de se sentir bem na própria pele.

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