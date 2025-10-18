"Temos um Dyson e este não tem nada a invejar". E custa apenas 115€

Este artigo pode conter links afiliados*

De 199€ para 115€ e com avaliações que o comparam ao Dyson. Já vendeu mais de 100 unidades este mês

Já alguma vez pensou em comprar um aspirador sem fios topo de gama e desistiu quando viu o preço? Não está sozinho. Mas há quem garanta que encontrou uma alternativa que faz o mesmo trabalho por uma fração do custo. O aspirador sem fios Sulean pesa 1,6 kg, funciona durante 70 minutos seguidos e custa 115€. As comparações ao Dyson aparecem em praticamente todas as avaliações.

As comparações são inevitáveis

"É como um Dyson, mas quatro vezes mais barato. A sucção é fantástica e é super leve" — é assim que uma compradora resume a experiência. Outra utilizadora, que já tinha um Dyson V8 em casa, admite: "pelo preço que custa, não há discussão — a limpeza é semelhante, que é o que interessa". E não é caso único. Há quem diga "temos um Dyson e este não tem nada a invejar" e quem tenha ficado surpreendido com a luz LED da escova: "só percebi o pó que havia em casa depois de o usar".

Força onde é preciso

Com 580 watts de potência, este modelo aspira tudo: migalhas no chão da cozinha, pelos de cão no sofá, pó acumulado nos tapetes. A escova foi desenhada para evitar que cabelos e pelos fiquem presos e enrolados, o que poupa tempo (e paciência) na limpeza. Quem tem animais em casa sabe bem o que isto significa.

Pensado para não cansar

Pesa menos de dois quilos e fica em pé sozinho, sem precisar de apoio. Há luz LED integrada na escova para iluminar debaixo dos móveis e nos cantos mais escuros — aqueles sítios onde normalmente não se vê nada. Resultado: a limpeza fica mesmo completa, sem ter de andar a adivinhar se ficou sujidade escondida.

Bateria que não falha a meio

O aspirador até 70 minutos no modo mais económico, tempo suficiente para limpar uma casa inteira sem interrupções. A bateria pode ser removida e substituída, e carrega-se automaticamente quando o aspirador está no suporte de parede. Segundo as avaliações, mesmo em casas grandes, uma carga chega e sobra.

Simples de usar e de manter

Tem um ecrã tátil que mostra três informações essenciais: nível de bateria, modo de sucção e avisos de manutenção. Os três modos de potência (suave, normal e máximo) mudam-se com um toque. O depósito leva 1,6 litros e esvazia-se sem confusão. Há ainda seis camadas de filtração para impedir que o pó volte para o ar — importante para quem tem alergias.

Classificação de 4,6 estrelas na Amazon e mais de 100 unidades vendidas só no último mês. O preço baixou de 199€ para 115€. Para muita gente, a escolha tornou-se óbvia: ter a potência de um modelo premium sem o preço premium.

