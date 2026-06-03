"Bomba de colagénio": sumo recomendado por nutricionista pode contribuir para uma pele mais firme

Perdeu 14 quilos em apenas 45 dias: transformação de vencedor da Casa dos Segredos está a impressionar

Uma nutricionista partilhou a receita de um sumo natural rico em nutrientes que podem contribuir para a produção de colagénio, ajudando a melhorar a elasticidade e o aspeto da pele.

Uma receita natural para cuidar da pele tem vindo a conquistar destaque nas redes sociais. A nutricionista Keren Hapuque partilhou, através do seu perfil de Instagram, um sumo que, de acordo com a especialista, pode estimular a produção natural de colagénio e contribuir para uma pele mais saudável.

Segundo a nutricionista, a saúde e a aparência da pele não dependem apenas de cremes ou de cuidados aplicados externamente, sendo a alimentação igualmente importante. A bebida é apresentada como uma fonte de antioxidantes, vitamina C e outros nutrientes que podem auxiliar na produção de colagénio, na redução da inflamação e até no metabolismo.

Ingredientes:

Abacaxi

Cenoura

Beterraba

Limão

Gengibre (opcional)

Cerca de 100 ml de água

Para preparar o sumo, basta triturar todos os ingredientes até obter uma mistura homogénea, recorrendo à menor quantidade possível de água, de forma a preservar a concentração nutricional.

Além dos potenciais benefícios para a pele, Keren Hapuque refere ainda que esta combinação pode contribuir para melhorar a circulação sanguínea, favorecer o funcionamento intestinal e ajudar a reduzir a retenção de líquidos.