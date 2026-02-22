Este catalisador de unhas com milhares de avaliações positivas está agora a 22€ em vez de 40

  • Dois às 10
  • Há 3h e 45min

Este artigo pode conter links afiliados*

Catalisador unhas de gel
Catalisador unhas de gel
Foto: Freepik

Fazer a manicure em casa com qualidade profissional deixou de exigir grande investimento com este catalisador que baixou de 40€ para 22€

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A autonomia na realização de cuidados de imagem tem ganho cada vez mais adeptos, motivada pela procura de eficiência e redução de custos mensais em centros de estética. A possibilidade de obter resultados de manicure profissional em casa é hoje uma realidade acessível, permitindo uma gestão mais flexível do tempo pessoal. Atualmente, destaca-se uma oportunidade singular: um catalisador profissional que baixou dos habituais 40€ para os 22,74€, representando um investimento que se amortiza logo nas primeiras utilizações.

O modelo técnico em questão é o SUNUV SUN8, um equipamento que combina tecnologia LED e UV para garantir a compatibilidade com todos os tipos de géis e extensões. O seu funcionamento é intuitivo, apresentando um sensor de movimento que liga e desliga o aparelho de forma autónoma. Equipado com 21 luzes potentes e um ecrã LCD, o aparelho garante que a secagem das unhas é feita de forma rápida e por igual. Adicionalmente, inclui três temporizadores, adaptando-se às especificidades de cada produto e à sensibilidade do utilizador através do modo de calor progressivo.

Com uma classificação de 4,3 estrelas, este produto acumula milhares de críticas positivas pela sua robustez. Os consumidores destacam a conveniência do sensor automático e a excelente relação qualidade-preço, referindo que o catalisador "funciona de maravilha com gel permanente". A portabilidade e a eficácia na secagem são fatores decisivos para quem procura um equipamento seguro. No mercado atual, este modelo é reconhecido como uma solução impecável para quem não abdica de resultados de excelência sem depender de marcações frequentes.

Adquira aqui

catalisador de unhas

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: SUNUV SUN8 Catalisador de unhas Manicure Unhas de gel

RELACIONADOS

De 35€ para 20€: esta torre de tomadas ocupa muito menos espaço e está a substituir as velhas extensões

Aspira e lava por menos de 100 euros: este robot cuida do chão sozinho

Para cozinhar sem eletricidade: este fogão de campismo é dos mais vendidos da Amazon

Inacreditável! Há quem compare este aspirador vertical de 50 euros a um Dyson e já tem centenas de elogios

Dicas

Este tablet completo custava 160€ e agora está a 99€ com todos os acessórios

20 fev, 12:59

De 35€ para 20€: esta torre de tomadas ocupa muito menos espaço e está a substituir as velhas extensões

18 fev, 11:42

E se lhe contássemos que a máquina de lavar roupa tem uma opção escondida para eliminar nódoas?

16 fev, 17:00

Antes de ir ao multibanco, faça isto ou arrisca-se a perder dinheiro

16 fev, 16:00

Especialistas revelam como poupar ao abastecer o carro

13 fev, 18:00

O erro mais comum que torna a carne estufada rija. Aprenda a fazer aquela que se desfaz na boca

13 fev, 14:00

Misture estes dois produtos e o seu chão vai parecer novo

12 fev, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Icónica figurante do “Você na TV” faleceu

20 fev, 18:17

Entre risos e emoção: instrutor Marques revela porque se emociona com a música de Tony Carreira

20 fev, 11:17

Manuel Melo recorda alerta de Maria Botelho Moniz: “Percebi que se passava alguma coisa”

16 fev, 11:38

Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação

18 fev, 08:51

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

20 fev, 15:22

Internado, Nuno Markl surpreende equipa do hospital com presente especial

20 fev, 15:00

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

20 fev, 14:34

Cantora acarinhada pelos portugueses volta para o ex-namorado: «Uma escolha feita com o coração»

20 fev, 12:19

Fotos

Este catalisador de unhas com milhares de avaliações positivas está agora a 22€ em vez de 40

Há 3h e 45min

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: viu os detalhes dos looks na Gala de aniversário da TVI?

Hoje às 01:07

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

20 fev, 15:22

Internado, Nuno Markl surpreende equipa do hospital com presente especial

20 fev, 15:00