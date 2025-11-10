Abriu um supermercado com preços mais baixos que o normal. Aqui é possível fazer um avio por 40 euros

Um novo supermercado português está a atrair multidões com preços muito abaixo da média.

Há um supermercado português com um conceito inovador que tem chamado a atenção e ajudado muitas famílias a poupar. Chama-se Sempre Bom e tem como objetivo recuperar produtos rejeitados pelas grandes superfícies, transformando o desperdício em oportunidade de poupança. Nas suas prateleiras encontram-se produtos que, por razões como embalagens danificadas, rótulos trocados ou linhas descontinuadas, foram retirados do circuito tradicional, mas que mantêm a mesma qualidade e segurança. Há também excedentes de stock de marcas conhecidas, artigos em fim de vida comercial e mercadorias provenientes de supermercados que encerraram, tudo a preços significativamente mais baixos do que o habitual. Vários clientes relatam conseguir encher o carro de compras por menos de 40 euros e destacam a presença de produtos de marcas conhecidas a preços muito inferiores aos praticados noutros estabelecimentos.

A missão do Sempre Bom passa por dar uma nova oportunidade a produtos que seriam desperdiçados, aliando a luta contra o desperdício alimentar à poupança no orçamento doméstico. O conceito surge num contexto em que Portugal está entre os países da Europa que mais comida desperdiçam, com uma média de 183 quilos por pessoa por ano, segundo dados referidos pela TVI.

As prateleiras do Sempre Bom são um reflexo claro da economia circular, apresentando uma variedade de produtos que vão desde frascos de polpa de tomate com rótulos colocados ao contrário até artigos com pequenos defeitos visuais, linhas descontinuadas e produtos próximos do fim do prazo de validade. Todos estes itens são reaproveitados e vendidos a preços acessíveis, contribuindo para reduzir o desperdício e promover um consumo mais consciente.

Veja no Google Maps como chegar ao supermercado