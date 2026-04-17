Nunca mais vai pôr estes 5 alimentos no carrinho depois de saber isto

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 44min
Carrinho de compras
Carrinho de compras

Image by rawpixel.com on Freepik

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

À primeira vista parecem escolhas normais, mas há detalhes que podem mudar tudo. Uma médica revelou quais são os cinco alimentos que deve evitar no supermercado e explicou o motivo.

Na correria do quotidiano, é frequente comprarmos alimentos por hábito, conveniência ou rapidez, sem dedicar tempo a ler rótulos ou ponderar os efeitos dessas escolhas na saúde. No entanto, segundo especialistas, prestar atenção ao que levamos para casa pode fazer uma diferença significativa a longo prazo.

A médica brasileira Lívia Moura partilhou recentemente, nas redes sociais, uma lista de cinco alimentos que evita ter em casa. Com mais de 134 mil seguidores, a especialista dedica grande parte do seu trabalho à prevenção do cancro através da alimentação e do estilo de vida, deixando um aviso claro: “O que entra no teu carrinho hoje influencia a tua saúde amanhã. A prevenção começa no supermercado. Não é terrorismo alimentar, é ciência e bom senso".

Entre os alimentos que recomenda evitar estão:

1. Carnes processadas (fiambre, presunto, enchidos)
Estes produtos contêm frequentemente nitritos e nitratos, utilizados para prolongar a conservação. No organismo, podem dar origem a nitrosaminas, compostos que danificam o ADN. Vários estudos indicam que o consumo regular de carnes processadas está associado a um maior risco de cancro do cólon.

2. Margarina
Trata-se de uma gordura ultraprocessada, muitas vezes rica em gorduras trans ou interesterificadas, associadas a inflamação, obesidade e resistência à insulina. Como alternativa, Lívia Moura sugere a utilização de azeite extra virgem.

3. Sobremesas lácteas industrializadas
Produtos como sobremesas lácteas aromatizadas, muito populares entre crianças, contêm elevadas quantidades de açúcar e corantes, além de apresentarem baixo valor proteico. O consumo frequente contribui para obesidade e síndrome metabólica. Uma opção mais saudável passa por iogurte natural com fruta e cacau.

4. Temperos prontos
Caldos e temperos industrializados apresentam, geralmente, elevado teor de sódio, glutamato e outros aditivos. Embora não provoquem cancro de forma isolada, o consumo frequente, inserido numa dieta ultraprocessada, pode aumentar riscos metabólicos. O ideal é recorrer a alho, cebola, cúrcuma, páprica, alecrim ou ervas frescas.

5. Nuggets de frango industrializados
Produzidos com carne reconstituída, farinha refinada e óleo, estes alimentos são ultraprocessados e ricos em sódio. Preparar frango em casa e cozinhá-lo na air fryer surge como uma alternativa mais saudável e igualmente prática.

A médica sublinha que o objetivo não é demonizar alimentos, mas sim promover escolhas mais conscientes. Pequenas mudanças no dia a dia podem parecer pouco relevantes, mas, ao longo dos anos, têm um impacto real na saúde.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Supermercado Alimentos
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Pode estar a perder dinheiro no supermercado sem se aperceber. Confira o alerta que está a tornar-se viral

Supermercado com preços nunca antes vistos abre em Portugal

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Dicas

Muitas pessoas ignoram este sintoma sem saber que pode indicar problemas no coração

Há 2h e 44min

"Melhor do que o Dyson”: O aspirador que custava 161€ e agora caiu para os 105€

14 abr, 16:29

Deixei de lado as marcas de luxo: O champô de supermercado que realmente limpa a raiz oleosa

13 abr, 14:28

Estaremos a sonhar? Esta máquina de café rosa pastel está a metade do preço

13 abr, 10:11

O café nunca foi tão cor-de-rosa: A Nespresso Vertuo Pop está a metade do preço

13 abr, 09:59

À procura de um emprego melhor e mais bem pago? Este teste de 1 minuto promete ajudar

10 abr, 15:30

De 243 € para 162 €: Este aspirador robot da Roborock é "silencioso, inteligente e eficaz"

9 abr, 18:15
MAIS

Mais Vistos

“Já soube dessa informação e não contava”: Ricardo João mostra-se surpreendido com o que descobriu fora da casa

Ontem às 11:48

“Mentira!”: Ricardo João responde a declarações de Cláudio Ramos

Ontem às 11:37

Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”

Ontem às 10:06

Em direto, telespectadora envia mensagem a Cristina Ferreira dirigida a Ricardo João. Saiba o que disse

Ontem às 11:58

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

Ontem às 17:00

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Fora do Estúdio

Ninguém diria que tem 60 anos. Cristina Areia posa de biquínis e fotos chamam a atenção

Há 3h e 44min

Soraia Sousa recorre a Filipe Delgado para mudar visual. E o resultado final é elogiado: «Ainda mais linda»

Hoje às 11:52

Após sair do Secret Story, Ricardo João tem encontro inesperado. Saiba quem foi a "sortuda"

Ontem às 15:51

Ricky, há 10 anos, era muito diferente do que é hoje: veja a foto do casamento com Liliana

Ontem às 15:00

Fotos

Nunca mais vai pôr estes 5 alimentos no carrinho depois de saber isto

Há 1h e 44min

Muitas pessoas ignoram este sintoma sem saber que pode indicar problemas no coração

Há 2h e 44min

Ninguém diria que tem 60 anos. Cristina Areia posa de biquínis e fotos chamam a atenção

Há 3h e 44min

«Eu estava muito balofa»: Cantora portuguesa impressiona ao surgir com menos 20 quilos

Hoje às 14:25