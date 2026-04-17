Nunca mais vai pôr estes 5 alimentos no carrinho depois de saber isto

Na correria do quotidiano, é frequente comprarmos alimentos por hábito, conveniência ou rapidez, sem dedicar tempo a ler rótulos ou ponderar os efeitos dessas escolhas na saúde. No entanto, segundo especialistas, prestar atenção ao que levamos para casa pode fazer uma diferença significativa a longo prazo.

A médica brasileira Lívia Moura partilhou recentemente, nas redes sociais, uma lista de cinco alimentos que evita ter em casa. Com mais de 134 mil seguidores, a especialista dedica grande parte do seu trabalho à prevenção do cancro através da alimentação e do estilo de vida, deixando um aviso claro: “O que entra no teu carrinho hoje influencia a tua saúde amanhã. A prevenção começa no supermercado. Não é terrorismo alimentar, é ciência e bom senso".

Entre os alimentos que recomenda evitar estão:

1. Carnes processadas (fiambre, presunto, enchidos)

Estes produtos contêm frequentemente nitritos e nitratos, utilizados para prolongar a conservação. No organismo, podem dar origem a nitrosaminas, compostos que danificam o ADN. Vários estudos indicam que o consumo regular de carnes processadas está associado a um maior risco de cancro do cólon.

2. Margarina

Trata-se de uma gordura ultraprocessada, muitas vezes rica em gorduras trans ou interesterificadas, associadas a inflamação, obesidade e resistência à insulina. Como alternativa, Lívia Moura sugere a utilização de azeite extra virgem.

3. Sobremesas lácteas industrializadas

Produtos como sobremesas lácteas aromatizadas, muito populares entre crianças, contêm elevadas quantidades de açúcar e corantes, além de apresentarem baixo valor proteico. O consumo frequente contribui para obesidade e síndrome metabólica. Uma opção mais saudável passa por iogurte natural com fruta e cacau.

4. Temperos prontos

Caldos e temperos industrializados apresentam, geralmente, elevado teor de sódio, glutamato e outros aditivos. Embora não provoquem cancro de forma isolada, o consumo frequente, inserido numa dieta ultraprocessada, pode aumentar riscos metabólicos. O ideal é recorrer a alho, cebola, cúrcuma, páprica, alecrim ou ervas frescas.

5. Nuggets de frango industrializados

Produzidos com carne reconstituída, farinha refinada e óleo, estes alimentos são ultraprocessados e ricos em sódio. Preparar frango em casa e cozinhá-lo na air fryer surge como uma alternativa mais saudável e igualmente prática.

A médica sublinha que o objetivo não é demonizar alimentos, mas sim promover escolhas mais conscientes. Pequenas mudanças no dia a dia podem parecer pouco relevantes, mas, ao longo dos anos, têm um impacto real na saúde.