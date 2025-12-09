Pode estar a perder dinheiro no supermercado sem se aperceber. Confira o alerta que está a tornar-se viral

Muitas pessoas acreditam que fazem boas escolhas no supermercado, mas pequenos hábitos diários podem estar a fazer-lhe gastar mais do que imagina. Uma criadora de conteúdo recentemente partilhou um truque simples que está a deixar os consumidores em alerta e a tornar-se viral nas redes sociais. Descubra como pequenas mudanças na sua rotina podem poupar-lhe dinheiro todos os meses.

Quando chega o momento de planear o orçamento das compras, surge sempre a mesma dúvida: será mais vantajoso fazer compras para o mês inteiro ou optar por compras semanais? A rotina, os preços e a forma como se gere a despensa influenciam esta decisão, mas a experiência de muitas pessoas indica que a abordagem semanal pode trazer benefícios.

À primeira vista, a ideia das "compras do mês" parece prática. No entanto, é também aquela que mais facilmente leva a gastos desnecessários. Basta analisar a lista de compras para perceber como ela cresce rapidamente. Entre produtos para repor, embalagens extra "para garantir stock" e artigos que acabam por não ser utilizados, o carrinho enche-se com facilidade, e o valor final acompanha essa tendência.

A influenciadora digital Catarina Leitão conta que passou a registar, ao longo da semana, apenas aquilo que realmente necessita, comprando no final apenas esses produtos. O resultado foi imediato: das cerca de 330€ que gastava semanalmente (250€ em compras gerais mais 80€ em frescos), passou a investir apenas 80€ a 85€ por semana, representando uma poupança considerável no final do mês.

A principal vantagem deste método reside precisamente no foco. Em vez de percorrer todos os armários e despensas, reforçando a tentação de comprar "mais um pacote" de cada artigo, as compras semanais mantêm a atenção no essencial. Desta forma, evita-se acumular, desperdiçar e gastar em duplicado, garantindo ao mesmo tempo que os frescos entram na rotina de forma mais equilibrada.

