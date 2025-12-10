Aqui trabalha-se menos de metade do mês e receba 855 euros

  Joana Lopes
  Hoje às 16:00
Dinheiro
Dinheiro
Neste supermercado, o salário é acima da média.

A cadeia de supermercados Mercadona está a expandir as suas equipas em diversas regiões de Espanha e apresentou uma proposta pouco comum: contratos permanentes para quem trabalhe apenas oito a dez dias por mês, com uma remuneração que pode atingir os 855 euros, acrescida de subsídios.

De acordo com o jornal espanhol ABC C. Valenciana, os colaboradores neste regime cumprem cerca de 15 horas semanais e beneficiam de formação remunerada, progressão salarial e horários definidos com antecedência. A Mercadona não exige experiência profissional prévia, dando prioridade ao dinamismo e à capacidade de interação com os clientes.

Além desta modalidade, existem outras opções de contrato: 20 horas semanais, com salários entre 843 e 1.140 euros, ou 40 horas semanais, em regime de cinco dias, com remuneração mensal entre 1.685 e 2.280 euros. Em algumas situações, estão ainda previstos complementos, como o pagamento por trabalho noturno.

As funções abrangem diferentes áreas da loja, desde reposição, caixa, peixaria e talho, até padaria, frutas e legumes ou limpeza. Atualmente, há vagas em localidades como Barcelona, Valência, Granada, Lugo, Saragoça e Burgos.

Para simplificar o recrutamento, a empresa lançou recentemente um novo portal de emprego, mais intuitivo e interativo, onde os candidatos podem criar um perfil único, indicar preferências e acompanhar em tempo real o estado das candidaturas.

