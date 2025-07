Quer poupar no supermercado? Este truque demora 5 segundos e pode fazer com que poupe dezenas de euros

Muitas vezes esquecemo-nos da lista de compras e do que faz falta em casa. A solução pode estar no telemóvel, algo que nos acompanha sempre.

Quantas vezes já saiu de casa para fazer compras e, a meio do corredor do supermercado, deu por si sem saber se ainda tem ovos, fermento ou farinha suficientes? É nestas situações que, por segurança, acabamos por comprar o que não precisamos – e gastamos mais.

No podcast Am I Doing It Wrong?, do HuffPost UK, Raj Punjabi e Noah Michelson falaram com Kristen Aiken, responsável pelas áreas de Lifestyle e Comércio do HuffPost, sobre os erros mais comuns que cometemos nas compras e as formas simples de os evitar.

Uma das sugestões mais práticas foi também uma das mais eficazes: tirar fotografias rápidas ao interior do frigorífico e da despensa antes de sair de casa. Com essas imagens no telemóvel, é possível confirmar no momento se temos os ingredientes necessários, evitando compras duplicadas e desperdício alimentar — e, claro, poupando dinheiro.

Além desta dica, o episódio explora também os motivos pelos quais os supermercados reorganizam constantemente os seus corredores (spoiler: para nos fazerem gastar mais), se compensa optar por marcas brancas em vez de produtos de marca e outras formas de fazer compras de forma mais inteligente.

O episódio completo está disponível nas plataformas habituais e no site do HuffPost UK.