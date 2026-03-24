“O íman é surpreendentemente potente”: o suporte de telemóvel com classificação máxima

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Suporte de telemóvel
Suporte de telemóvel

Com uma classificação média de 4,6 em 5 estrelas e 30% mais barato, este suporte está a 'voar' da Amazon

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Os suportes para telemóvel de secretária tornaram-se acessórios comuns no dia a dia, sobretudo com o aumento do trabalho remoto e do consumo de conteúdos no smartphone. Entre as opções disponíveis, o modelo magnético da UGREEN destaca-se pelo número elevado de avaliações positivas e por uma recente descida de preço.

Desconto recente chama a atenção

O suporte está atualmente disponível por cerca de 18,49 euros, abaixo do preço de referência de 26,42 euros. Esta redução de cerca de 30% contribuiu para o aumento da procura recente, num segmento onde os preços tendem a ser mais estáveis.

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Avaliações apontam para boa relação qualidade-preço

Com uma classificação média de 4,6 em 5 estrelas, baseada em mais de 3.600 avaliações, este modelo apresenta um nível de satisfação elevado. Cerca de 94 por cento dos utilizadores deixam opiniões positivas.

Entre os comentários mais frequentes, destacam-se a qualidade de construção, a estabilidade e a flexibilidade de uso. Um utilizador refere que “o íman é surpreendentemente potente”, acrescentando que a fixação se mantém firme mesmo com capa. Outro comentário sublinha os “materiais de alta qualidade” e as “juntas robustas”, apontando para uma boa durabilidade.

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Sistema magnético simplifica a utilização

O suporte utiliza um sistema magnético compatível com tecnologia MagSafe, permitindo fixar e remover o telemóvel de forma rápida, sem necessidade de encaixes ou suportes adicionais.

Embora seja compatível diretamente com iPhone a partir da série 12, inclui também um anel metálico que permite utilizar o suporte com outros equipamentos, incluindo smartphones Android ou modelos mais antigos.

Na prática, esta solução torna o uso mais simples no dia a dia, sobretudo para quem alterna frequentemente entre pegar e pousar o telemóvel.

Ajustes de ângulo e altura para diferentes cenários

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Um dos pontos mais referidos nas avaliações é a versatilidade. O suporte inclui um braço metálico com vários eixos de rotação, permitindo ajustar:

  • A inclinação do ecrã
  • A altura
  • A orientação horizontal ou vertical

Um utilizador destaca precisamente esta flexibilidade, referindo que “o suporte tem altura ajustável, inclinação regulável e até dobra completamente, ficando plano”.

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Estas características tornam-no útil em diferentes contextos, como chamadas de vídeo, visualização de conteúdos ou utilização em ambiente de trabalho.

Estrutura compacta e fácil de guardar

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O design dobrável permite reduzir o tamanho do suporte quando não está em uso, facilitando o transporte ou arrumação. Quando aberto, a base lastrada ajuda a manter a estabilidade, mesmo durante toques no ecrã.

A construção em alumínio é outro dos pontos destacados pelos utilizadores, tanto pelo aspeto como pela resistência ao uso contínuo.

Um acessório simples, mas funcional

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Sem funcionalidades complexas, este tipo de produto aposta sobretudo na execução. A combinação de magnetismo forte, ajustes ergonómicos e construção sólida ajuda a explicar a avaliação positiva consistente.

Para quem procura um suporte discreto, ajustável e fácil de usar no dia a dia, este modelo surge como uma opção prática dentro da sua gama de preço.

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