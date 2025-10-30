Recorda-se de Susan Boyle? Reapareceu e está irreconhecível

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 23min

Mais de uma década depois de se ter tornado um fenómeno global, Susan Boyle surgiu com um ar muito diferente.

Conquistou o mundo em 2009 com a sua emocionante audição no Britain’s Got Talent. A cantora escocesa Susan Boyle voltou a surpreender recentemente, exibindo um visual completamente renovado que deixou os fãs impressionados.

Aos 64 anos, Susan Boyle marcou presença na passadeira vermelha dos Pride of Britain Awards, em Londres, com um look elegante e glamoroso. A artista optou por um vestido preto e branco com padrão, de mangas compridas e saia rodada, complementado por uma estola de pelo sintético, colar de pérolas, carteira preta e sapatos de salto. No entanto, o que mais se destacou foi o novo cabelo loiro, liso e pelos ombros, com franja reta, que lhe conferiu um ar mais moderno e sofisticado.

A cantora partilhou várias imagens do evento no Instagram, onde se mostrou feliz e confiante. «Que noite maravilhosa nos Pride of Britain Awards! Foi uma honra celebrar tantas pessoas verdadeiramente inspiradoras. Todos estavam fabulosos, e foi ótimo rever alguns rostos conhecidos, incluindo a brilhante Anne Hegerty (sou uma grande fã de The Chase)!», escreveu na legenda.

Nos últimos meses, Boyle tem estado mais ativa nas redes sociais, após dois anos de afastamento. Em abril, regressou ao Instagram para assinalar o seu 64.º aniversário e revelar que está a trabalhar em novos projetos musicais, os primeiros desde 2019.

Temas: Susan Boyle

