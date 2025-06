Após ataque com ácido sulfúrico, mulher surge na televisão e impressiona Cristina Ferreira

Susana sobreviveu a ataque com ácido sulfúrico: o testemunho que impressionou Cristina Ferreira

Em 2001, Portugal ficou chocado com a brutalidade do ataque sofrido por Susana Coelho, que foi queimada com ácido sulfúrico pelo ex-namorado. Hoje, 24 anos depois, Susana recorda o momento que mudou a sua vida para sempre e partilha a sua jornada de superação.

No programa «Dois às 10», Susana relembrou o dia em que foi atacada ao chegar a casa. Durante a conversa com Cristina Ferreira, a apresentadora questionou se esta já suspeitava do perigo que corria. «Já temia que algo pudesse acontecer. Já tinha havido queixas na polícia. Ele ameaçava, chegou a dar-me uma cabeçada e a provocar um acidente na estrada», contou Susana. No entanto, as autoridades diziam que não havia provas, tornando difícil obter ajuda da justiça.

O ataque aconteceu ao fim do dia, quando Susana regressava a casa. «Ele estava à minha espera. Fiquei surpreendida, mas nunca pensei que acontecesse o que aconteceu», recordou. Assim que o ácido entrou em contacto com a sua pele, as calças começaram a desfazer-se. «Vi a pele da perna a desfazer-se juntamente com a roupa. Felizmente, não me lembro da dor. Ainda bem que não me recordo da dor», disse. Susana esteve três meses internada nos cuidados intensivos do hospital, enfrentando um longo e doloroso processo de recuperação.

No momento do ataque, Susana chegou a acreditar que não sobreviveria. «Pensei que ia morrer», relembrou, emocionada. Cristina Ferreira, impressionada com o testemunho da convidada, comentou: «É das histórias mais fortes que já aqui tive».

Apesar das dificuldades, Susana encontrou força para seguir em frente. Hoje, 24 anos depois, a sua história continua a ser um exemplo de resiliência e coragem. «O tempo ajudou-me a aceitar e a seguir em frente», concluiu.