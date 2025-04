Este é o número de brinquedos sexuais que esta cara da TVI tem

O look de Susana Dias Ramos que gerou uma onda de perguntas dos fãs

Susana Dias Ramos surpreende ao revelar que tem dezenas de vibradores no consultório.

A manhã no programa «Dois às 10» começou com uma conversa sem tabus. A convidada foi Susana Dias Ramos, sexóloga, que esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira para falar de amor e desamor, temas que continuam a despertar tanto interesse quanto dúvidas.

Mas foi no final da conversa que surgiu o momento mais inesperado. Numa troca descontraída e cheia de boa disposição, Cláudio Ramos lançou a pergunta a Susana Dias Ramos: «Tens muitos brinquedos em casa?».

Com um sorriso no rosto, Susana respondeu, sem hesitar: «Em casa não tenho muitos, tenho aqueles que me são queridos ao coração». A revelação mais surpreendente veio logo a seguir: «No escritório tenho uns 70».

A afirmação deixou Cristina Ferreira boquiaberta, mas Susana Dias Ramos apressou-se a explicar que os brinquedos fazem parte do seu trabalho: «Para mostrar às pessoas, para explicar...», justificou, salientando a importância da diversidade de exemplos para melhor informar os seus pacientes.

Mais uma vez, Susana Dias Ramos mostra como falar de sexualidade pode (e deve) ser feito com naturalidade, conhecimento e uma pitada de humor.