Susana Dias Ramos surpreende seguidores com alcunha que usa para o marido

A psicóloga surpreendeu os seguidores ao revelar a alcunha carinhosa que usa para o marido nas redes sociais.

Susana Dias Ramos voltou a arrancar gargalhadas nas redes sociais com um episódio tão insólito quanto hilariante. Susana partilhou um vídeo onde conta, com o seu típico sentido de humor, como uma árvore foi de encontro ao seu carro. Sim, segundo Susana, foi a árvore que se atirou ao carro e não o contrário.

O vídeo, publicado com o título «Carta aberta ao meu marido! 💞», é uma verdadeira delícia para quem já acompanha o estilo irreverente da psicóloga. Entre explicações e risos, Susana dirige-se ao companheiro com um doce e inesperado «babe». E assim ficámos todos a saber o nome carinhoso com que trata o marido.

No fim do vídeo, a cereja no topo do bolo: com toda a seriedade cómica que só ela consegue ter, remata a história dizendo «aquela árvore é perigosa». Os comentários dos seguidores não se fizeram esperar, com frases como: «Também já houve uma que se meteu comigo 😂😂», «Adorei a semântica da história 😃👌» e «Também já tive dessas árvores cá em casa 😂😂».

Mais do que um simples desabafo, Susana transformou um pequeno infortúnio num momento de puro entretenimento, mostrando mais uma vez que rir de nós próprios é, muitas vezes, a melhor terapia, mesmo quando envolve árvores com vontade própria.

Veja o vídeo: