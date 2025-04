Ele manteve-se longe dos holofotes, até agora. Quem é o marido de Susana Dias Ramos?

Saiba quem é o marido de Susana Dias Ramos, psicóloga e comentadora da TVI.

Pedro Rodrigues é o marido de Susana Dias Ramos, psicóloga e comentadora da TVI. Dentista e diretor clínico, Pedro destaca-se pelo seu profissionalismo, mas foi fora do consultório que acabou por viver uma das histórias mais marcantes da sua vida: encontro inesperado com aquela que viria a ser a sua companheira.

O casal conheceu-se em contexto de trabalho, num momento que Susana recorda com carinho e emoção. Para ela, foi praticamente amor à primeira vista: ao cruzar-se com Pedro, viu nele um homem interessante e diferente. A química entre os dois foi imediata e, desde esse momento, começaram a construir uma relação sólida e cúmplice.

Em dezembro de 2021, Susana partilhou publicamente a sua história com Pedro no programa de Manuel Luís Goucha. Numa conversa intimista, falou sobre o amor que os une, descrevendo-o como forte, especial e surpreendente. Apesar de nunca ter idealizado o casamento nem a maternidade, confessou que hoje vive uma fase da vida plena, ao lado do marido e do filho que têm em comum.

Durante a entrevista, Susana abordou também a sua visão sobre o amor e as relações, afirmando que o ser humano é capaz de amar mais do que uma pessoa. Ainda assim, explicou que o que sente por Pedro é tão profundo que a leva a viver a monogamia de forma natural e consciente: um compromisso escolhido, e não imposto.

Veja, em cima, a galeria com fotos apaixonantes do casal.