Este foi o diagnóstico que levou Susana Dias Ramos a uma cirurgia que durou «mais de cinco horas»

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A ausência de Susana Dias Ramos das redes sociais nas últimas semanas não passou despercebida e deixou muitos seguidores preocupados. Agora, a comentadora veio esclarecer tudo e revelou que enfrentou um momento delicado de saúde.

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Susana foi submetida a uma cirurgia após ser diagnosticada com lipedema, uma condição rara e crónica que afeta maioritariamente mulheres. A intervenção, realizada no passado dia 19, foi, segundo a própria, “muito extensa” e incidiu sobre ambas as pernas, obrigando a um período de recuperação exigente e ao seu afastamento temporário do digital.

Numa partilha, explicou que durante muito tempo desvalorizou os sinais do corpo. “Demorei muito tempo mesmo até perceber o que se passava com as minhas pernas. Achava apenas que eram mais gordinhas do que o costume, que me doíam pelas 1001 desculpas que eu arranjava”, confessou.

A suspeita surgiu há cerca de cinco anos, depois de alguém próximo levantar a hipótese de se tratar de lipedema. A partir daí, decidiu procurar respostas — e confirmou o diagnóstico. “Fui investigar e descobri que tinha mesmo”, revelou. Sem esconder o impacto emocional de todo o processo, Susana assumiu também o medo que sentiu antes da cirurgia: “Se não tive medo?! Muito! A cirurgia durou mais de cinco horas e foi incrivelmente executada pelas melhores médicas do mundo! Só um detalhe... Estavam no bloco seis mulheres! A equipa era toda feminina"

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Atualmente, a psicóloga já se encontra em casa, onde continua a recuperação junto da família, numa fase que exige tempo, paciência e adaptação.

Recorde-se que o lipedema é uma doença caracterizada pela acumulação anormal de gordura subcutânea, sobretudo nas pernas e coxas, podendo causar dor e desconforto — um problema muitas vezes subdiagnosticado, como a própria experiência de Susana veio mostrar

Temas: Susana Dias Ramos Reality Show Psicologa
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