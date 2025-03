Susana Dias Ramos fala da polémica de Rita Pereira, mas há um detalhe que não passa despercebido

Melhor do que nunca! Rita Pereira celebra 43 anos com dança sensual e em biquíni

Susana Dias Ramos comenta a polémica envolvendo Rita Pereira, mas há um detalhe na sua declaração que não passou despercebido.

A apresentadora de 45 anos, presença assídua no programa "Dois às 10", Susana Dias Ramos, comentou recentemente a polémica em torno do vídeo de Rita Pereira. Em suas palavras, "A minha opinião vale o que vale", mas Susana foi clara ao expressar o seu ponto de vista sobre a situação.

Ela afirmou que Rita Pereira é uma mãe de toque, de contacto, e que o vídeo poderia ter sido apenas uma forma da atriz usar as redes sociais para se aproximar de determinadas mães. No entanto, Susana rematou com uma reflexão importante, dizendo: "Eu acho que o que é errado é dar licença a pessoas que não têm a cabeça no sítio de dizer que não é grave deixarem o bebé chorar. Porque é grave sim."

Apesar da polémica, um dos seguidores de Susana estava mais preocupado com um detalhe curioso do vídeo. Ele comentou: "Concordo 100% até pq não vi nada! 😂😂 Mas o que me intrigou foi: ohhh @susanadiasramos o seu volante está à direita!? 😅😅 Bem haja ❤️".

Susana, sempre bem-humorada, respondeu rapidamente: "Não… o vídeo está espelhado!", esclarecendo a dúvida e deixando o seguidor tranquilo. Este comentário acabou por arrancar mais risos, com o seguidor agradecendo: "Obrigada por 'matar' a minha curiosidade 😍".

Entre a reflexão sobre a polémica e o toque de humor, Susana continua a encantar os seus seguidores com a sua simpatia e sinceridade.