Alerta, casais! Se a sua relação está assim, o pior pode estar por vir...

Nem sempre são as grandes discussões que destroem uma relação. Quem o alerta é a sexóloga Susana Dias Ramos, que chama a atenção para um sinal de alarme que muitos casais ignoram… até ser tarde demais.

Na manhã de 7 de maio, a sexóloga Susana Dias Ramos esteve no programa «Dois às 10», onde abordou um tema fundamental para o bem-estar dos casais: os complexos no amor e a importância do sexo para uma relação saudável e feliz.

Durante a sua participação, Susana não só deu dicas valiosas para quem quer ter uma relação mais feliz, como também alertou para uma questão que, segundo a especialista, é mais comum do que muitos pensam e pode ser um dos primeiros sinais de uma possível rutura: a falta de intimidade física entre o casal. A sexóloga descreveu o sexo como «a cola da intimidade», enfatizando o papel crucial que a intimidade física desempenha na manutenção de uma ligação emocional forte entre os parceiros.

Ao longo da conversa, Susana Dias Ramos destacou que os complexos que surgem numa relação, muitas vezes alimentados pela falta de comunicação ou pela insegurança, podem enfraquecer a conexão íntima. A especialista sublinhou que quando um casal deixa de ter intimidade física e se vê confrontado com complexos, algo na relação está comprometido. Como ela mesma afirmou: «Se isto acontece, alguma coisa na intimidade está comprometida».

A sexóloga fez um apelo aos casais para que se mantenham atentos a esses sinais e trabalhem para manter a intimidade e o diálogo abertos, pois são elementos essenciais para o equilíbrio e a felicidade na relação.