Experiências sexuais relatadas por Susana Dias Ramos deixam Cristina Ferreira e Cláudio Ramos incrédulos

Relatos feitos por Susana Dias Ramos deixaram os apresentadores bastante surpreendidos

Susana Dias Ramos, sexóloga, foi convidada do programa das manhãs da TVI desta quarta-feira, dia 25 de setembro, para esclarecer dúvidas sobre prazer.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a sexóloga falou sobre o casal que esteve à conversa com os apresentadores no início do programa, um casal que está junto há 53 anos e que falou abertamente sobre a sua intimidade.

«Só havia uma zona que tinha que se manter intacta... Dizem os estudos nacionais...», começou por dizer Susana Dias Ramos sobre a forma como a sexualidade era encarada pelos antepassados.

«Quantos casais de 70 anos fizeram sexo oral?», questionou Cristina Ferreira à psicóloga, acreditando que não era uma prática sexual habitual dos mais antigos. «Poucos, mas anal bastante», respondeu Susana Dias Ramos, apanhando de surpresa os apresentadores, que ficaram incrédulos com a afirmação da sexóloga. «Havia na altura a premissa: 'o buraquinho permitido'», explicou a séxologa. «Vai acabar no TikTok... Não tem como... Já fomos», acrescentou, admitindo que se trata de um tema polémico. «Havia a ideia de que o íman é algo intacto que tem intacto, que tem que rasgar e tem que sangrar na noite de núpcias», explicou, justificando a prática comum de sexo anal no passado.

Veja aqui a conversa completa com Susana Dias Ramos e esclareça todas as dúvidas sobre prazer com a sexóloga.