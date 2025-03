Neste vídeo de Susana Dias Ramos há um pormenor que todos querem saber

Susana Dias Ramos e Alexandre Machado esclarecem as dúvidas dos portugueses no consultório sentimental

Susana Dias Ramos, psicóloga de 45 anos e presença assídua no programa Dois às 10 da TVI, apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, partilhou recentemente um vídeo no seu Instagram que rapidamente captou a atenção dos seus seguidores. Gravado de forma descontraída no seu carro, o vídeo tinha o título «Tou atrasada!», que à primeira vista parecia ser apenas mais um momento divertido e quotidiano da psicóloga. O post encheu-se de comentários dos seguidores e um pormenor despertou a curiosidade: o casaco de malha com bordados dourados que Susana usava.

Os comentários começaram a surgir em grande número, com muitos dos seguidores a elogiar o estilo de Susana, especialmente o casaco que ela estava a usar. "Gosto desse casaco, onde o comprou? 😍" ou "Sou a única a amar aquele casaco? Nossa. Até perguntava onde comprou, mas parece mal, não é? 🙄" foram algumas das mensagens que rapidamente preencheram a caixa de comentários.

Sem demorar, Susana fez questão de esclarecer a dúvida dos seus seguidores e revelou que o casaco era da Zara, dando uma resposta simpática e atenciosa.

Conhecida pelo seu sentido de humor e pela forma como partilha momentos do seu dia a dia, Susana continuou a encantar os fãs com o seu estilo descontraído e autêntico, conquistando ainda mais a simpatia dos seus seguidores. O vídeo acabou por ser uma mistura de boa disposição e estilo, com Susana a mostrar mais uma vez a sua naturalidade e charme.