Veja como foi o julgamento do filho de Susana Gravato: "Terá sido julgado..."

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 18min

O julgamento do filho de Susana Gravato, a vereadora da Câmara de Vagos assassinada em outubro de 2025, decorreu esta semana no Tribunal de Família e Menores de Aveiro.

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Está marcado para o próximo dia 25, no Tribunal de Família e Menores de Aveiro, o início do julgamento do rapaz de 14 anos acusado de matar a mãe, a vereadora da Câmara de Vagos Susana Gravato.

Em declarações à agência Lusa, o juiz presidente da Comarca de Aveiro, Jorge Bispo, explicou que o jovem será julgado por um tribunal coletivo, composto pela juíza titular do processo, que é juíza de carreira, e por dois juízes sociais (cidadãos sem formação jurídica específica, designados para auxiliar juízes de direito em tribunais de família e menores).

De acordo com Jorge Bispo, a juíza titular do processo já determinou a exclusão de publicidade do julgamento, o que significa que as audiências decorrerão à porta fechada, sem a presença de público ou da comunicação social, exceto na leitura da decisão, que será pública.

No entanto, o juiz presidente indicou que, no final da sessão, será emitida uma nota informativa sobre o decurso da mesma.

"Sempre que se justificar, e possivelmente no final da sessão, faz-se uma comunicação para dar conhecimento à comunicação social do que se passou", referiu.

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Jorge Bispo esclareceu ainda que, em termos formais, este julgamento será semelhante a qualquer julgamento criminal.

"Isto é, de facto, uma audiência de julgamento que se equipara a um julgamento coletivo no processo crime. A única particularidade é que, em vez de termos um arguido, temos um jovem", referiu, acrescentando que, por se tratar de um menor de idade, o pai tem o direito de estar presente nas sessões.

A lei portuguesa prevê que possa ser aberto um inquérito tutelar educativo quando estão em causa factos qualificados como crime e praticados por menores entre os 12 e os 16 anos.

O Ministério Público requereu a aplicação ao jovem da medida tutelar educativa de internamento em centro educativo, correspondendo à medida mais gravosa.

O jovem, que confessou o crime à Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro, está a cumprir a medida cautelar de guarda em centro educativo em regime fechado, determinada no âmbito do Processo Tutelar Educativo instaurado pela prática de factos que constituem crime de homicídio qualificado.

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