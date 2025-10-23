Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

  • Dois às 10
  • Há 1h e 46min

Durante o interrogatório conduzido pelos inspetores da Polícia Judiciária, o filho da vereadora de Vagos confessou o assassínio da mãe e revelou, com frieza, o motivo que o levou a puxar o gatilho.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Susana Gravato, vereadora de 49 anos, foi morta com um disparo de arma de fogo dentro de casa. O principal suspeito é o próprio filho, um adolescente de 14 anos

Interrogado pela Polícia Judiciária, o menor terá assumido a autoria do disparo e explicou que decidiu matar a mãe “porque ela o chateava muito”. Segundo o relato, o jovem terá mesmo indicado o local onde escondeu a arma.

O adolescente tentou ainda encobrir o crime, criando uma encenação para simular um assalto. Cobriu o corpo da mãe com uma manta, mexeu em objetos da casa e tapou as câmaras de videovigilância — mas acabou traído pelas próprias imagens.

Fontes ligadas à investigação sublinham que o caso chocou profundamente a comunidade local, não só pela idade do autor, mas também pela aparente ausência de conflitos anteriores graves. O pai do jovem, em choque, foi o primeiro a tentar prestar manobras de reanimação à mulher, sem sucesso.

O rapaz de 14 anos suspeito por matar a mãe, a vereadora da Câmara de Vagos Susana Gravato, ficou sujeito à medida cautelar de guarda em centro educativo em regime fechado, por três meses, informou hoje fonte judicial.

Temas: Susana Gravato Vereadora de Vagos Dois às 10

RELACIONADOS

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho

A Não Perder

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Há 13 min

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Há 1h e 4min

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Há 1h e 49min

Há uma coisa que Zé gostava que Liliana fizesse quando sair do «Secret Story»

Há 2h e 12min

Zé fala dos pais de Liliana e explica o motivo de não terem enviado presente para a filha

Há 2h e 22min

«Amas a Liliana?»: Zé é confrontado e deixa garantia sobre futuro com a ex-noiva

Há 2h e 31min

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Há 3h e 40min
MAIS

Mais Vistos

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Ontem às 11:59

Aos 77 anos, tem vibradores de todas as cores. E a opinião do marido não tem preço

Ontem às 10:31

Vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

Ontem às 11:13

«Era um jovem educado e muito calmo na escola». É assim que descrevem o rapaz de 14 anos suspeito de matar a mãe

Ontem às 12:38

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Há 3h e 40min

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

20 out, 08:50

Fotos

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Há 13 min

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Há 1h e 4min

Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

Há 1h e 46min

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Há 1h e 49min