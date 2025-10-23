Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

Durante o interrogatório conduzido pelos inspetores da Polícia Judiciária, o filho da vereadora de Vagos confessou o assassínio da mãe e revelou, com frieza, o motivo que o levou a puxar o gatilho.

Susana Gravato, vereadora de 49 anos, foi morta com um disparo de arma de fogo dentro de casa. O principal suspeito é o próprio filho, um adolescente de 14 anos

Interrogado pela Polícia Judiciária, o menor terá assumido a autoria do disparo e explicou que decidiu matar a mãe “porque ela o chateava muito”. Segundo o relato, o jovem terá mesmo indicado o local onde escondeu a arma.

O adolescente tentou ainda encobrir o crime, criando uma encenação para simular um assalto. Cobriu o corpo da mãe com uma manta, mexeu em objetos da casa e tapou as câmaras de videovigilância — mas acabou traído pelas próprias imagens.

Fontes ligadas à investigação sublinham que o caso chocou profundamente a comunidade local, não só pela idade do autor, mas também pela aparente ausência de conflitos anteriores graves. O pai do jovem, em choque, foi o primeiro a tentar prestar manobras de reanimação à mulher, sem sucesso.

O rapaz de 14 anos suspeito por matar a mãe, a vereadora da Câmara de Vagos Susana Gravato, ficou sujeito à medida cautelar de guarda em centro educativo em regime fechado, por três meses, informou hoje fonte judicial.