Funeral de Susana Gravato: família da vereadora de Vagos impedida de realizar o último desejo

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:13

No último adeus a Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos assassinada pelo filho de 14 anos, ficou por cumprir um desejo da família.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Realizou-se neste sábado, 25 de outubro, o funeral de Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, brutalmente assassinada no início da semana pelo filho de apenas 14 anos. Familiares, amigos e colegas despediram-se da mulher de 49 anos, lembrada pela dedicação à comunidade e pela generosidade que marcava o seu percurso pessoal e profissional.

Contudo, no derradeiro adeus, ficou uma vontade por cumprir. A família pretendia que o corpo de Susana Gravato fosse cremado, mas o pedido acabou por ser recusado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro).

De acordo com a CNN, a decisão prende-se com razões de natureza judicial: a cremação impossibilitaria a realização de novas perícias, caso estas viessem a ser necessárias no âmbito da investigação em curso.

A recusa do Ministério Público visa, assim, preservar todas as provas potenciais relacionadas com o caso, que continua sob investigação pelas autoridades competentes.

Recorde-se que o crime chocou o país pela sua brutalidade e pelas circunstâncias familiares envolvidas. O menor, atualmente internado numa unidade psiquiátrica, terá confessado o homicídio às autoridades após o ocorrido na residência familiar, em Vagos.

O funeral decorreu num ambiente de grande consternação e dor, com a população a prestar homenagem à autarca e mãe, cuja morte deixou uma profunda marca na comunidade vaguense.

Temas: Susana Gravato Vereadora de Vagos Dois às 10

RELACIONADOS

«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Fora do Estúdio

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 2min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 32min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 1h e 59min

Bruna Gomes 'indignada' com reação de Rui quando soube que Pedro Jorge e Marisa são casados

Hoje às 09:46

Assassínio Susana Gravato: interrogatório ao filho terá levantado nova suspeita

Hoje às 09:42

Abraçada ao filho, antiga apresentadora da TVI revela ter vencido o cancro: «Sou mesmo uma sortuda»

Hoje às 08:50

Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho

24 out, 09:16
MAIS

Mais Vistos

Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»

Hoje às 12:04

Gonçalo Quinaz sobre a saída de Rui do «Secret Story 9»: «Nada acrescentou»

Hoje às 10:01

Cristina Ferreira repara em pormenor no corpo de Rui: «Parecia tenebroso»

Hoje às 11:54

Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país

23 out, 12:48

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 32 min

Experimente este bolo saudável para servir com chá

Há 3h e 2min

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

Ontem às 07:44

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Fotos

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 32 min

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 2min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 32min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 1h e 59min